La buena relación de Rocío Osorno y Coco Robatto hace saltar las alarmas en redes: "Las que no hemos tenido ese apoyo morimos de envidia"

Una nueva publicación de Rocío Osorno ha hecho saltar las alarmas de una posible reconciliación con Jacobo 'Coco' Robatto. En esta ocasión, la influencer deja a sus más de 1,8 millones de seguidores en Instagram (@rocioosorno) ser testigos de una escena familiar de lo más naíf junto a sus hijos. "Es aplicable a todo tipo de labor que exija concentración y que se realice dentro de casa, imposible. ¿A alguien más le pasa?", ha comentado en tono distendido.

Apenas bastan unos segundos para que entre en pantalla su exmarido Coco, de quien se separó en 2020, ataviado con un pijama como si se acabase de despertar para la 'performance'. Poco después, Robatto aparece acicalándose junto a los dos hijos de la pareja, Jacobo y Luis, mientras Osorno simula trabajar frente al ordenador. Un vídeo que, aunque divertido, habría pasado de largo si no fuera por la complicidad que desprenden Rocío y Coco.

"Divorciados también seguimos tirando fotos"

Lo cierto es que no es la primera vez que Coco se cuela en una de las publicaciones recientes de Osorno. Hace apenas un mes, la influencer compartía otro vídeo de ambos (perfectamente conjuntados) en compañía de sus hijos con este mensaje: "La familia siempre lo primero". Algo que, de hecho, no es de extrañar para sus seguidores, ya que desde el fin de su matrimonio en 2022 han mantenido una relación de cordialidad y amistad, precisamente, por el bienestar de los pequeños.

"Me encanta ver a Coco ahí" o "los vídeos con Coco son los mejores" han sido algunas de las reacciones de los seguidores de Rocío a esta última publicación. En este sentido, otra seguidora apunta: "Tener ahí a Coco no tiene precio. Las que no hemos tenido ese gran apoyo morimos de envidia. Cuidad mucho esa relación tan bonita que tenéis".

No obstante, ese mismo día la expareja revelaba otro vídeo, ya sin sus hijos, en el que Coco cogía en brazos a Rocío: "Divorciados también podemos seguir tirando fotos", decían en alusión a la nueva canción de Bad Bunny. De ahí que otros usuarios hayan decidido ir más allá en sus conjeturas y apuntar hacia una posible segunda oportunidad como pareja: "Más química que la tabla periódica".

Vidas separadas desde 2020

Sea como fuere, en otras ocasiones, Rocío Osorno se ha visto obligada a desmentir que ha retomado su vida amorosa con Coco Robatto. Cabe recordar que el año pasado, la última pareja del diputado de Vox, la también infuencer Bárbara Lobato, lo acusó públicamente de tener una "doble vida". "Tras dos años de relación, he puesto fin a mi relación con Coco Robatto. Tiene a la vez una relación estable desde hace meses con otra chica", indicaba en una publicación a través de Instagram.

Tras el escándalo, Rocío Osorno salió al paso de las elucubraciones con otro mensaje: "Antes de que me salpique a mí (porque ya está pasando) decir que yo no soy la otra. Yo salí de ahí a finales de 2020 y ya nunca jamás volví a entrar". Osorno y Robatto se casaron en 2019 en la Catedral de Sevilla y, tras el nacimiento de su segundo hijo, la pareja se divorció y comenzó a hacer su vida por separado. No obstante, la creadora de contenido y empresaria siempre ha mantenido una buena relación con el padre de sus hijos por el bien de la familia.