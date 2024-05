Así es Coco Robatto, diputado de Vox y exmarido de la sevillana Rocío Osorno

Tras la polémica desata el miércoles por la ruptura de Coco Robatto, Jacobo Robatto, con la que fuera su pareja, Bárbara Lobato. La vida del joven diputado de Vox en el parlamento de Andalucía se ha visto expuesta como nunca antes le había pasado. Lo cierto es que Robatto lleva formando parte de la vida pública desde hace unos años y es que se volvió conocido en las redes sociales por ser la pareja de Rocío Osorno, la creadora de contenidos de Sevilla con la cuál terminó contrayendo matrimonio en la Catedral de Sevilla y con la que tiene dos hijos en común.

Lo que parecía un matrimonio bien avenido terminó en divorcio, así lo confirmó Osorno en sus redes sociales hace aproximadamente cuatro años de ese momento. Tras el nacimiento del segundo hijo de la pareja, el amor se terminó y cada uno empezó a hacer su vida por separado. La influencer sevillana siempre ha afirmado que tiene una relación buena con el padre de sus hijos por los unen estas dos criaturas pero que desde que se separó no ha tenido pensamiento de volver a retomar la relación con Coco Robatto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coco Robatto (@cocorobatto)

Una vez que Robatto dejó de ser la pareja de Rocío Osorno las miradas pasaron a ser más discretas y gozaba de un perfil más bajo en redes sociales porque despertaba menos interés. Aún así sigue muy activo en redes sociales y mostraba imágenes de sus rutas en motos, algunas instantáneas con sus hijos o en algunos de los eventos a los que acudía como miembro de Vox. Nadie sabía de que tenía una relación estable con Bárbara Lobato ya que no había ninguna muestra en redes de esa relación, de ahí que el caso de la doble vida de Jacobo haya atraído tantas miradas.

Según compartía, la misma Bárbara Lobato, él quería "protegerla" y por eso no la exponía en redes sociales aunque el verdadero motivo para hacer eso sería, sin duda, poder mantener en secreto que tenía una relación estable con ella a la vez que la tenía con otra joven de manera simultánea. De esta manera ambas vivían engañadas y ninguna tenía sospechas de que su pareja, Coco Robatto, les pudiera estar siendo infiel.

Una vez descubierto toda la trama detrás de la vida privada de este diputado de Vox, las dos mujeres se han manifestado en sus redes sociales, incluso lo ha hecho Rocío Osorno, que no quiere que este caso le salpique pero el protagonista principal aún no se ha manifestado de ninguna manera. Habrá que esperar a ver si finalmente Coco hace algún tipo de declaraciones o bien a la prensa o a través de sus redes sociales. Por el tono en el que Rocío Osorno quiso aclarar que ella no era la otra mujer implicada en este trío amoroso, cabe destacar que parece que la ruptura de la pareja fue mucho más tensa de lo que se haya podido imaginar hasta el momento.