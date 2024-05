La pareja de Coco Robatto, ex marido de Rocío Osorno, rompe con él por su "doble vida"

El nombre de Coco Robatto, diputado de VOX en el parlamento de Andalucía y expareja de Rocío Osorno, se ha convertido en noticia durante el jueves, y no precisamente por su actividad política. La que era hasta ahora su pareja, la influencer Bárbara Lobato, ha acusado a Coco de tener una "doble vida" y ha comunicado su ruptura públicamente. Este escándalo amoroso se ha viralizado rápidamente por redes sociales.

Coco Robatto ya era conocido por la relación que mantuvo con la influencer sevillana Rocío Osorno. Se casaron en 2019 y tuvieron dos hijos juntos, Jacobo y Luis. En 2020, Rocío anunció que habían firmado el divorcio.

La acusación de Bárbara Lobato

La que hasta ahora era novia del político ha puesto fin a los dos años de relación que tenían tras descubrir que "tenía una doble vida”. Bárbara Lobato ha comunicado mediante las stories de su perfil oficial de Instagram el motivo de su ruptura con Coco Robatto mediante un contundente mensaje:

"Me ocultaba en redes para ‘protegerme’. Tiene a su vez una relación estable desde hace meses con otra chica. Ella no sabe de mi existencia, al igual que yo no sabía de la de ella. Repito que no tengo ganas ni tiempo para odiar a nadie. Me han robado dos años de mi vida y hay otra mujer a la que le está pasando lo mismo. Subir esto para que le llegue a ella es lo mínimo que puedo hacer, por empatía, de mujer a mujer".

La influencer ha agradecido posteriormente las muestras de apoyo y mensajes que ha recibido en las últimas horas por parte de sus seguidores: "Cuánto mensaje bonito de gente que me quiere, no me lo esperaba, gracias. Hay cosas mucho peores, no os preocupéis, estoy centrada en lo que de verdad importa, recuperar el tiempo perdido".