Paula Badosa, pese a caer ante Sabalenka, se ve "en el buen camino"

Pese a la decepción por la derrota en tercera ronda de Roland Garros contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 2 del mundo, la española Paula Badosa quiso sacar conclusiones positivas, recordó que el año pasado estaba "viendo el torneo en el sofá" y afirmó que la recuperación de su tenis va "por el buen camino".

"No estoy en mi mejor tenis todavía, pero voy por el buen camino. Lo estoy intentando todas las semanas. Ahora estoy ganando partidos, en Roma perdí contra la tres del mundo, hoy contra la dos. Voy paso a paso, sabiendo que los milagros no existen. Ojalá pudiera llegar y meterme en semifinales, pero esto es un proceso largo y voy a intentar disfrutarlo al máximo", dijo tras caer por 7-5 y 6-1.

La española aseguró que su siguiente objetivo será la gira de hierba, pero con la vista puesta en los Juegos de París porque "representar a tu país es especial, diferente" y porque se jugarán en Roland Garros, "en unas condiciones muy buenas". Badosa tuvo servicio para ganar el primer set, pero no lo aprovechó y a partir de ahí sufrió "golpe ganador tras golpe ganador", según su propio relato, que permitieron a la bielorrusa encadenar ocho juegos consecutivos y hacer un parcial de 10-1 para cerrar el duelo.

"En esos momentos las grandes jugadoras saben sacar su mejor nivel. Es algo que me esperaba. Me ha costado controlar los nervios en ese momento. Rivales así no te perdonan", señaló. La española se volvió a referir a la buena relación que tiene con Sabalenka, aseguró que forma parte de las favoritas para ganar el torneo y dijo que "el circuito necesita tenistas como ella".

"Es alguien muy natural, honesta y en la pista es muy intensa, es muy apasionada. Hacen falta tenistas que tengan carisma, dentro y fuera de la pista. Es alguien agradable, sencilla. Siempre intenta ayudar a todo el mundo. Hay jugadores en el circuito que inspiran a los demás", dijo. "Por eso somos buenas amigas. Creo que aunque gane diez Grand Slams más seguirá siendo como es, alguien extraordinaria", comentó.