Paula Badosa y Tsitsipas: cuando el amor le gana la batalla al tenis

Donde hubo fuego cenizas quedan. Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas, que sorprendieron a todos sus seguidores con una ruptura inesperada a principios del mes de mayo, tan solo han aguantado unas semanas distanciados. La pareja de moda del tenis vuelve a estar unida. Así lo ha confirmado el tenista griego en una entrevista a SDNA, tras los rumores de una posible reconciliación al ser visto juntos en Montecarlo y París.

“Estamos juntos. Explicaré por qué algunas personas inventan historias diferentes sobre nosotros. No es que me importe, pero creo que la gente no debería tomárselo así. Paula no hizo nada malo, ni yo hice nada malo. Fue difícil para nosotros estar separados y yo también estaba pasando por momentos difíciles”, ha argumentado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ATP Tour (@atptour)

La presión de la competición les pasó factura a los dos, que no atravesaban un buen m omento deportivo cuando anunciaron su ruptura. Pero, el amor está por encima de todo eso y ha terminado por ganar la batalla al tenis. “Yo diría que tampoco lo llevé muy bien porque sentía la presión de la gira, de mi trabajo. Me pareció una montaña compaginar estas dos (vida personal y profesional) y tome la decisión de tomarme un descanso. Después de dos o tres semanas me di cuenta de que ella es una persona que me ha apoyado mucho y cuando intentó hablarme sobre conocernos sentí lo intenso que es el amor que nos tenemos”, ha explicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paula Badosa (@paulabadosa)

El deportista heleno confiesa que está enamorado de Paula Badosa, por la que siente algo especial y que no se puede comparar con sus anteriores relaciones de pareja. “Me di cuenta que esta relación que tengo con Paula es completamente diferente a cualquier otra relación que haya tenido en el pasado, siento que ella es mi persona y nos entendemos. Y eso le da más valor a todo lo que hago y la quiero a mi lado tantas veces como sea posible”, ha finalizado.