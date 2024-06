Assane Diao no estará en Pontevedra con el Betis Deportivo

El Betis Deportivo afrontará el ultimo compromiso de la temporada este domingo ante el Pontevedra CF. Tras el 1-0 de la ida, los púpilos de Arzu partirán con ventaja, aunque mínima, para tratar de certificar el ascenso a Primera Federación dos temporadas después. En la convocatoria del segundo equipo heliopolitano volverá a estar Ricardo Visus. El central, con su futuro en jaque, ha formado parte de la expedición que esta mañana se ha entrenado en Coruxo, a pocos kilómetros de Pontevedra, para preparar el trascendental choque de vuelta que se vivirá en el Estadio Municipal de Pasarón.

Sin embargo, a pesar de que muchos medios así lo indicaban, Assane Diao no estará con el filial verdiblanco. El extremo internacional español sub-19 no ha entrenado con el filial en toda la semana, por lo que su presencia ni siquiera se planteaba por mucho que el escenario invitara a ello. De este modo, no habrá duda en la delantera que compondrá el técnico verdiblanco, con Souleymane desde la derecha, junto a Yanis en punta y Jesús Rodríguez, autor del único tanto de la eliminatoria por el momento, en el costado izquierdo.

A la ausencia final de Assane Diano, habrá que sumar una especialmente sensitiva para las aspiraciones verdiblancas. Hablamos de Mawuli, debido a la lesión en el ligamento cruzado que sufrió antes del descanso en el partido de ida de la final del playoff de ascenso en el Villamarín ante el conjunto gallego. El ghanés, quien ha sido uno de los hombres importantes en el filial a lo largo de la temporada, se mantendrá lejos del terreno de juego durante varios meses, como así informó la entidad bética. Sus actuaciones y aportación ofensiva han ayudado a mantener en los puestos privilegiados al Betis Deportivo en momentos en los que la llama goleadora de Yanis se había apagado. Carlos Reina podría ocupar su lugar en el centro del campo.