El Betis y la necesaria obligación de formar una columna vertebral

En otro mercado veraniego que se espera movido en el Betis, muy movido en cuanto a entradas y salidas siguiendo la revolución iniciada el año pasado, la dirección deportiva que encabeza ahora Manu Fajardo tiene un objetivo primordial: restablecer las piezas perdidas en la columna vertebral del equipo: un portero, un central, un medio y un delantero.

Y es que se han despedido del equipo, o al menos apunta a ello, Guido Rodríguez, figura clave en el centro del campo que dotaba equilibrio en la medular y, de momento; Marc Roca regresa a la disciplina del Leeds tras su cesión –aunque el hecho de que el cuadro inglés no haya ascendido a la Premier facilita que siga–; Chadi Riad, un central que pese a debutar esta temporada en Primera División se había asentado en el eje de la zaga junto a Pezzella, quien para colmo no cierra la puerta a River con sus declaraciones; y Claudio Bravo, que se despidió tras cuatro campañas en Sevilla mientras Rui Silva declara públicamente su deseo de salir del club. A ellos se suma la necesidad de reforzar la punta del ataque ante las dudas que siempre genera Willian José, las recurrentes lesiones de Bakambu desde su llegada y la vuelta de un Borja Iglesias con quien Pellegrini no cuenta.

Esto es un portero, un central, un centrocampista y un delantero. La columna vertebral de cualquier equipo, aunque hay otras posiciones en las que es necesario fichar como el lateral izquierdo y, seguramente, la mediapunta que ahora capitaliza Isco, pero que con las proyectada venta de Fekir y el nombre de Ayoze con su baja cláusula de cuatro millones pululando en los rumores de mercado no sería extraño que el cuadro tuviera que reforzar también.

Necesidad de centrales

De momento el Betis ya sabe que necesita centrales. Varios. De los que acabaron este curso Sokratis decidió colgar las botas, Chadi Riad será vendido al Crystal Palace y Marc Bartra, que firmó por una campaña con opción a otra, se ha pasado este ejercicio prácticamente en blanco por una lesión en el tendón de Aquiles. Sólo Pezzella tiene contrato en vigor, aunque no acaba de hablar claro cuando se le pregunta por el interés de River.

En el caso de Chadi Riad viajó a Londres a principios de la semana para realizar las pertinentes pruebas médicas previas a su fichaje por el Crystal Palace. Superadas las mismas, está sólo a expensas de que pasen sus compromisos internacionales de junio con Marruecos –juega el día 7 ante Zambia y el 11 con el Congo partidos de clasificación para el Mundial– para firmar un contrato por cinco años.

El traspaso se cifra en unos 17,5 millones, pero el Betis logrará un beneficio de unos seis millones netos, ya que la mitad de la plusvalía irá para el Barcelona más los tres millones que el cuadro hispalense debe abonar por hacer efectiva la opción de compra que tenía en su cesión para hacerse con el jugador en propiedad.

Johnny y otro más

En la medular durante los últimos cursos Pellegrini ha tenido una pareja en el doble pivote titularísima con Guido Rodríguez y William Carvalho. El argentino ya habla en pasado del Betis y en los excel que maneja la entidad es necesario vender al luso para liberar masa salarial.

Al menos la mitad del trabajo está hecho, ya que la dirección deportiva adelantó la llegada de Johnny Cardoso en el pasado mercado invernal, coincidiendo con la despedida de Guardado, y el internacional estadounidense ha dado un rendimiento superlativo que genera confianza ante el temor en su momento de encontrarle un sustituto de nivel al futbolista argentino. Pero junto a Cardoso debe haber alguien. Marc Roca es la opción titular, pero hay que negociar con el Leeds y en la recámara está Sergi Altimira, que no ha tenido muchas oportunidades esta temporada.

Sin embargo, aun con ellos, a nadie se le escapa la necesidad de firmar algún jugador más para la medular incluso con independencia de lo que pase con Carvalho, un futbolista demasiado intermitente y que cada verano está en el escaparate de salida aunque nunca acaba de concretarse su venta.

En la previa y tras el encuentro del último encuentro de liga contra el Real Madrid, Pellegrini habló de la necesidad de fichar jerarquía al referirse al adiós, entre otros, de Claudio Bravo. El portero chileno era el titular para el técnico, pero las lesiones condicionaron su temporada. Fran Vieites tendrá ficha del primer equipo, pero al entrenador verdiblanco le gusta contar con tres guardametas y llegará uno más.

¿Y delanteros? También llegará alguno. Porque Willian José, pese a finalizar su temporada más goleadora con el Betis, siempre está discutido e incluso es otro de los nombres cuya venta rebajaría la tensión económica que vive la entidad. Hay que fichar desde la portería hasta la punta del ataque, una necesaria columna vertebral que dé una nueva identidad al equipo.