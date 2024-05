Betis: El desagradecido "ya veremos qué pasa" del fútbol

Arranca el verano y es época de movimientos en el fútbol. El mercado actual casi exige continuas salidas y entradas, que el dinero se mueva continuamente y los futbolistas, con una carrera corta, buscan exprimir al máximo sus años de mayor nivel. Por eso nadie se cierra las puertas a lo que puede pasar más adelante. Ningún jugador es más bético, en este caso, que cualquier aficionado que desde chico sigue a su equipo. Nadie jura amor eterno a unos colores, porque para los profesionales esto es un trabajo y siente de manera distinta a cualquier seguidor, por lo que siempre es comprensible el deseo de mejorar en todos los sentidos.

Por eso el aficionado no suele encajar bien en esta época que los futbolistas no sean claros sobre su futuro, algo habitual cuando el verano se acerca y los teléfonos de los agentes echan humo. "Eso ya se verá, pero yo estoy muy a gusto, el Betis me ha dado mucho, pero eso ya se verá a lo largo del verano qué pasa", dijo Ayoze a la salida de la ciudad deportiva antes de incorporarse a la concentración de la selección. Muy a gusto, sí, aunque con un pero que deja abierto su futuro que cualquier aficionado podría no entender esperando más rotundidad en sus declaraciones. Con una cláusula de cuatro millones y la buena campaña realizada y la necesidad imperiosa del Betis de vender todo es posible pese a que firmó hace sólo un año hasta 2027.

El Betis se habría guardado una opción de tanteo al estilo de la ACB en la que igualando cualquier oferta económica se quedaría, pero es difícil que este Betis, en el que la economía está tan ajustada, pueda igualar el salario de un grande si va de verdad a por el atacante.

Esta postura es habitual en los jugadores. Pezzella, por ejemplo, que ha renovado hace unos meses hasta 2026, también se deja querer en su país. "En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me formé en River. Ojalá suceda", reconoció públicamente el central, cuya cláusula de rescisión disminuyó de los 50 a los cuatro millones de euros en su última renovación con la entidad heliopolitana. E hizo también suya la famosa coletilla: " "Se habla mucho de River, pero como le decía recién no quiero hablar de eso ahora por respeto a mi club y a River, que está en plena competencia. Hoy estoy con la cabeza en la selección. Después veremos".

En ese club está también Guido Rodríguez, aunque éste desde hace más de un año que lleva dándole vueltas (y largas) a la propuesta de renovación que ha tenido sobre la mesa desde hace tiempo: cuatro años a razón de 2,5 millones. Al llegar a Argentina ya habló en pasado del Betis, pero dejó una puerta abierta a sabiendas de que este 31 de mayo expira el acuerdo preferencial que el Barcelona, que no le podía asegurar que fuese inscrito, tenía con él y con la llegada de Hansi Flick pueden cambiar los planes. "Se habló mucho, pero por respeto al Betis, donde fui muy feliz, no quería hablar de más. Ahora acabo de llegar y estoy con la cabeza en la familia y la selección y veremos qué pasa en el futuro", dijo el medio, aunque en su caso su salida es más que un hecho que se tiene asumido más allá de que se le caiga o no la opción del conjunto azulgrana. El Atlético está atento y se ha hablado incluso de una propuesta del Milan.