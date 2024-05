Pezzella no cierra la puerta a su posible fichaje por River Plate: "Ahora estoy con la selección, después veremos"

El culebrón entre Germán Pezzella y River Plate apunta a ser uno de los protagonistas del próximo mercado veraniego. El central argentino ha mostrado en repetidas ocasiones su deseo de retirarse en el club donde se formó y River, por su parte, está dispuesto a acometer su fichaje, aunque por el momento no llega a las exigencias del Betis: el pago de su cláusula de rescisión de cuatro millones de euros.

En este sentido, Pezzella atendió brevemente a los medios de comunicación en su llegada a Argentina para concentrarse con el combinado nacional. "Se habla mucho de River, pero como le decía recién no quiero hablar de eso ahora por respeto a mi club y a River, que está en plena competencia. Hoy estoy con la cabeza en la selección. Después veremos", declaró el central de Bahía Blanca, sin descartar su posible fichaje por el equipo millonario en el mercado estival.

"SE HABLA MUCHO DE RIVER. HOY ESTOY CON LA CABEZA EN LA SELECCIÓN"En su llegada al país para sumarse a la Selección Argentina, Germán Pezzella se refirió al interés del Millonario. pic.twitter.com/4mvpE17jdn — TyC Sports (@TyCSports) May 27, 2024

Pezzella no descarta volver a River este verano

Pese a la pasada ampliación de contrato con el Betis hasta 2026, Pezzella nunca ha ocultado que desea concluir su extensa trayectoria futbolística en el equipo que le vio crecer. En una entrevista para La Nación, el sudamericano admitió que quiere regresar a River... siempre que sea posible: "River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’, no. Es cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite".