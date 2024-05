Ayoze, respecto a su futuro: "Estoy muy a gusto y el Betis me ha dado mucho, pero ya se verá durante el verano"

Ayoze Pérez ha sido uno de los nombres propios más sonados en las últimas semanas. El canario, primero por el tema de su futuro y la cláusula de rescisión de cuatro millones y después por la convocatoria de la selección, ha estado en el punto de mira constantemente. El delantero tinerfeño, preparándose para la Eurocopa, ha trabajado durante la semana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol junto a otros compañeros como Marc Bartra o William Carvalho.

En la mañana de este martes, Ayoze ha atendido a los compañeros de El Chiringuito y ElDesmarque en su llegada a las instalaciones verdiblancas. "Con ganas de incorporarme con los chicos. He estado viniendo para mantenerme activo, moverme un poco y llegar preparado. Ilusionado y muy contento. Agradecido por la oportunidad y con ganas", declara el experimentado atacante, que viajará a Madrid en las próximas horas para incorporarse a la concentración de España.

"Yo intentaré demostrar lo que puedo dar, aportar mi granito de arena. Luego, lo que el seleccionador decida", responde Ayoze al ser preguntado por el tema de los tres descartes que debe realizar Luis de la Fuente, con quien todavía no ha conversado: "No, mañana una vez me incorpore tendremos tiempo para charlar y ponernos al día".

"La selección es un sueño desde hace muchos años"

"Es un sueño. Siempre lo mencioné durante muchos años. Siempre tenía esa cosita de tener la posibilidad de representar a mi país y al final llegó", admite el atacante del Betis, cuya afición también ha transmitido su felicidad por la presencia de Ayoze con el combinado nacional: "Están todos muy contentos. Empezando por mí, pero los béticos y mi familia están muy contentos".

En última instancia, el canario ha sido cuestionado acerca de su futuro, una vez se filtró su cláusula de rescisión de tan solo cuatro millones de euros: "Bueno, yo voy ahora a la selección, que creo que es un premio y una ilusión muy grande. Eso ya se verá, pero yo estoy muy a gusto, el Betis me ha dado mucho, pero eso ya se verá a lo largo del verano qué pasa".