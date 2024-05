Chadi Riad supera el reconocimiento médico con el Crystal Palace

Chadi Riad viajó a Londres a principios de la semana para realizar las pertinentes pruebas médicas previas, a su traspaso al Crystal Palace, antes de que pueda hacerse oficial su traspaso, según The Athletic, que apunta que firmará un contrato de cinco años.

El central superó el examen médico y formalizará su vinculación con el conjunto londinense después de los dos compromisos que tiene este mes de junio con la selección. Aunque el traspaso se cifra en 17,5 millones, el Betis logrará un beneficio de unos seis millones, ya que la mitad de la plusvalía irá para el Barcelona más los tres millones que el Betis debe abonarle por su traspaso.

Morocco defender Chadi Riad has completed a medical ahead of his proposed move to Crystal Palace.More from @David_Ornstein https://t.co/18Rpd5jHJh