Muere el ex presidente de Abengoa José Dominguez Abascal

Desde mayo de 2004 a mayo de 2008 fue secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía desde donde dirigió la política de universidades, e I+D+i de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Desde mayo de 2008 a septiembre de 2015 fue secretario general Técnico de Abengoa, ocupación que compartió con la dedicación a tiempo parcial a la Cátedra de Estructuras de la Universidad de Sevilla. Como secretario general técnico de Abengoa se ocupó del fomento y coordinación de la I+D+i y de los aspectos técnicos y tecnológicos de las actividades de Abengoa con especial dedicación a energía solar y biocombustibles. En septiembre de 2015 pasó a ocupar la presidencia de Abengoa de la que fue presidente hasta final de febrero de 2016, fecha en la que se reincorpora como catedrático a tiempo completo a la Universidad de Sevilla. Durante el curso 2017-2018 disfrutó de un año sabático en la Universidad de Harvard donde fue investigador en el Center for International Development de la Kennedy School of Government.

En junio de 2018 fue nombrado secretario de estado de Energía en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Domínguez Abascal fue impulsor en España de una escuela de investigadores en métodos computacionales en ingeniería. Fue autor de dos libros publicados en USA y UK, uno de ellos traducido a diversas lenguas y de más de doscientas publicaciones de investigación en ingeniería, la mayoría publicadas en revistas internacionales. También fue autor de cálculos de estructuras singulares como la del Palenque de la Expo 92 y asesor en temas estructurales en numerosos trabajos en los sectores de construcción e industrial.

Era miembro de la Academia Europea en su sección de Física e Ingeniería y de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Fellow of the American Society of Civil Engineers (ASCE). Recibió el Premio Nacional de Investigación en Ingeniería “Leonardo Torres Quevedo” en 2004 y el Premio Nacional de Restauración de Bienes Culturales en 2006 como parte del equipo del iAPH para la restauración de El Giraldillo. Era miembro del comité editorial de varias revistas científicas publicadas en USA y el Reino Unido.