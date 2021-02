María José Campanario ha abierto un nuevo frente contra Belén Esteban, ex pareja de su marido, Jesulín de Ubrique. La colaboradora de Sálvame declaró el viernes en el programa que le habían llegado algunos mensajes de Campanario en los que arremetía contra ella: "Se va a liar la tercera guerra mundial", dijo en directo. La odontóloga ha respondido a Esteban en su cuenta de Facebook a través de una extensísima carta en tono enfadado e insultante, un gesto sin precedentes en las décadas que llevan dedicándose reproches. Horas después ha decidido borrarla. Pero ya era tarde, los colaboradores del programa Socialité han logrado capturarla antes de que su autora eliminara el mensaje.

"Eres un absoluto 0 en nuestras vidas, en la mía y en la de mi marido (...)", comenta la mujer del torero. "¿Por qué te doy tanto miedo? Sí, lo sé, créeme, me temes. Me temes porque soy yo la que llevo 20 años con Jesús Janeiro Bazán… no año y medio como tú, sin casarte", continúa. "Me la sudas tú y tu panda de palmeros (...) No me hagas descender a tu nivel, porque saldrías perdiendo tu asqueroso trono (...)" También la califica de "princesita barata", "lerda", "so boba" y "meme", e incluso se llega a referir a su pareja, Miguel Marcos: "...Pobrecito tu 'Migue', que sigue comiendo de las mierdas que intentas hacer creer que son verdad..."

Este sábado, mientras comentaban el tema en Viva la vida, una de las colaboradora, Isabel Rábago, ha hablado con ella a través de mensajes y María José le ha dicho que no se arrepiente de nada de lo que había escrito. "No voy a consentir que nadie me silencie", aclaró.