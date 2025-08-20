Carlota Melendi recibe una emotiva felicitación de su padre por su cumpleaños

Carlota, la hija mayor del cantante Melendi, ha alcanzado una nueva etapa en su vida al cumplir 20 años. El artista no ha querido dejar pasar la ocasión para dedicarle una emotiva felicitación a través de sus redes sociales. En una publicación en Instagram, Melendi compartió una fotografía en blanco y negro de su hija junto a un mensaje breve pero muy significativo: “Eres buena, valiente y más fuerte de lo que imaginas. Te amo. Felices 20 años, cariño”.

La reacción de Carlota fue inmediata y llena de ternura, dejando en evidencia la estrecha relación que mantiene con su padre: “¡Ay papá! Gracias, te quiero mucho muchísimo”, respondió la joven en los comentarios, provocando una oleada de mensajes de cariño por parte de los seguidores del cantante.

A pesar de ser hija de uno de los artistas más reconocidos del panorama musical español, Carlota ha preferido mantener un perfil discreto, lejos de la exposición constante que conlleva el apellido Melendi. Sin embargo, ha logrado construir una identidad propia, especialmente en el mundo de la moda, donde empieza a consolidarse como modelo profesional. Actualmente, está representada por la prestigiosa agencia internacional Next Models, un paso que marca el inicio de una prometedora carrera en las pasarelas.

Carlota Melendi posa como modelo de excepción / ©CHESCOLÓPEZ

La joven también mantiene una actividad cuidada en redes sociales, donde comparte pinceladas de su vida personal y profesional, siempre desde una estética natural y con un tono alejado del sensacionalismo. Su estilo sobrio, maduro y su actitud reservada han sido bien recibidos por una comunidad de seguidores que valora su autenticidad y elegancia.

Melendi, por su parte, ha sido tradicionalmente muy protector con su vida privada y la de sus hijos. Rara vez expone a su familia en medios o redes, por lo que esta dedicatoria pública tiene un valor especial. No solo muestra una faceta más íntima del artista, sino que también refleja su orgullo y admiración por la mujer en la que se ha convertido su primogénita.

Este gesto no ha pasado desapercibido entre sus fans, que han celebrado tanto la felicitación como el vínculo padre-hija que se percibe en las palabras del cantante. En una industria donde muchas relaciones personales se exponen de forma artificial, la naturalidad del mensaje de Melendi ha sido recibida como una bocanada de sinceridad.

Con este mensaje, el artista asturiano no solo felicita a su hija por sus veinte años, sino que también reivindica el amor incondicional, la admiración y el respeto como pilares fundamentales del vínculo familiar.

Y su hija, Carlota, en respuesta, sigue demostrando que, más allá del tan conocido apellido que lleva tras sus espaldas, está preparada para brillar con luz propia y elegir el camino fácil construyendo su propia identidad, paso a paso, con esfuerzo y discreción.