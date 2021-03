El secreto de Concha Velasco

A sus 81 años, Concha Velasco no para de rentabilizar sus apariciones televisivas. Hace unas semanas, en el programa de Bertín Osborne, reconoció que en su día estuvo enamorada de Manolo Escobar, y en su ultima entrevista en Sábado Deluxe, ha contado quién fue el padre biológico de su hijo mayor, Manuel. Nada más y nada menos que Fenando Arribas, uno de los mejores directores de fotografía del cine español, fallecido las pasadas navidades. El motivo por el que Concha ha esperado 45 años para contar su verdad –o una verdad que ya era un secreto a voces– es que Arribas estaba casado cuando vivieron su romance y ella se quedó embarazada.

Concha asumió su maternidad en solitario y poco después de nacer su hijo Manuel (quien adoptó después el apellido del marido de su madre), el 4 de septiembre de 1976, conoció al otro gran amor de su vida, Paco Marsó, con el que sí se casó y tuvo a su segundo hijo, Paco.

Aunque sus declaraciones en televisión se han anunciado a bombo y platillo como nuevas, que entre la 'chica ye-yé' y Arribas hubo química ya trascendió en la prensa del corazón de la época. Pero él estaba casado con la script de cine Maite de la Cruz y, en esos años (1975), ni siquiera era posible todavía divorciarse en España, pues la ley del divorcio no se aprobó hasta 1981.

La actriz se planteó entonces abortar, como reveló a Jorge Javier Vázquez, e incluso llegó hasta la clínica en la que iba a acabar con su embarazo; sin embargo, en el último momento, se bajó de la camilla y decidió seguir adelante. Concha, con gran valor, mantuvo en secreto quién era el padre de su bebé: "Nunca me rechazaron por ser madre soltera, todo lo contrario, muchos hombres querían ser el padre de mi hijo".

Fernando Arribas llegó a a ganar un Goya por Divinas palabras, pero en su madurez se decantó más por su faceta docente. Trabajó en la ECAM (Escuela de Cinematografía y de Audiovisual de la Comunidad de Madrid), donde Manuel Marsó Velasco le conoció y también a su hermano por parte de padre, Luis, dos años más pequeño que él y de una promoción menor. De hecho, el hijo mayor de Concha Velasco, que se dedica al cine y al teatro también, nunca evitó hablar sobre su padre biológico y su magnífica relación con él, pero sin decir su nombre: "Es un señor maravilloso, con el que tengo trato desde hace muchas décadas, ha estado siempre en nuestra vida (...) no quiero que le molesten porque es un señor mayor. Quiero que esté tranquilo en su casa, darle todo el cariño del mundo, el mismo que me da él, pero no quiero ponerlo en la palestra".

Tan estrecha y buena fue la relación entre Manuel y Fernando que éste último trabajó como ayudante de todos sus cortos. Arribas se divorció de su primera esposa y se casó en el año 2002 con la actriz y cantante peruana Tania Helfgott, de la que estaba separado en el momento de su muerte. Hombre serio, pero con sentido del humor, con Concha y Manuel (y su otro hijo) pasó las navidades de los últimos años. Todos formaban una gran familia bien avenida en la que el cariño y el respeto fueron siempre lo primero.