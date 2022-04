La dura confesión de Jada Pinkett, mujer de Will Smith, sobre su matrimonio

Jada Pinkett, la mujer de Will Smith, realizó hace cuatro años una dura confesión que sitúa en la cuerda floja a su matrimonio ahora, en plena crisis por el bofetón del actor a Chris Rock en los Oscar. "Nunca quise casarme", declaró la actriz y productora, de 50 años, en una de las emisiones del programa de Facebook Red Table Talk, en 2018.

Cara a cara con Smith, Jada dijo abiertamente que se casó por la presión de estar embarazada de Jaden, su hijo mayor: "Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme".

Pinkett repitió que ella no quería contraer matrimonio en ese momento. "Lo hacíamos (casarse) porque ‘Gammy’ (mamá de Jada) estaba llorando. Era como si ella nos dijera: ‘tienen que casarse”, afirmó en una mesa circular en la que también se encontraba su hija menor, Willow.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)

La madre de Jada Pinkett, por su parte, corroboró las manifestaciones de su hija y señaló que, dadas las circunstancias en las que se encontraba la pareja, pensó que era apropiado casarse, aunque reconoció que no supo respetar los deseos de su hija. Además, aclaró que en aquel momento no supo ver que el problema era más profundo que organizar una boda: “Recuerdo el rechazo a la idea de una boda pero no de un matrimonio”.

Para Jada, la boda fue “horrible” y no le quedó más remedio que casarse obligada en la Nochevieja de 1997, en el castillo Cloisters de Baltimore. Incluso Banfield-Jones reconoció que fue un mal día: "Jada estaba enferma, era muy desagradable. Cuando estaba enferma no cooperaba". Por si fuera poco, tampoco le fascinó la idea de estar embarazada, siendo esta razón el gran motivo por el que se vio obligada a formalizar su relación con Will Smith. "Me pasé toda la noche llorando porque sabía que mi vida nunca iba a ser la misma", indicó la actriz. “Lo único que sabía seguro es que no quería ser una mujer casada”.