Esta es la enfermedad que sufre la mujer de Will Smith: alopecia autoinmune

Jada Pinkett fue una de las protagonistas de la noche de los Oscar 2022 debido a uno de los momentos más incómodos e insólitos que se recuerdan en toda la historia de la gala. El actor y humorista Chris Rock hizo un chiste sobre la alopecia que sufría Pinkett, la mujer de Will Smith. Aunque este último parecía reírse del chiste en un primer momento, Smith se levantó de su silla y abofeteó delante de todo el público a Rock.

Cuando el actor de 'El Método Williams', película por lo que luego sería agraciado con una estatuilla, se volvió a sentar, gritó esto a Chris Rock: "Saca el nombre de mi mujer de tu puta boca". Will Smith sabía que la había liado y, cuando fue a recoger su estatuilla, se disculpó con el público y la Academia, aunque no lo hizo con Rock.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL