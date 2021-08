¿En qué consiste la campaña 40x40 de Meghan Markle?

Este miércoles Meghan Markle ha sorprendido a todos con su reaparición en redes sociales con motivo de la llegada de su cuarenta cumpleaños.

Tras una completa desaparición en los medios desde la llegada de su segunda hija Liliabet Diana Mountbatten-Windsor el pasado mes de junio, la duquesa de Sussex ha querido volver a la escena pública con un emotivo mensaje donde la solidaridad y el humor han ido de la mano.

A través de la cuenta de Instagram de Archewell, la organización benéfica que fundó junto al príncipe Harry, ha compartido un vídeo de dos minutos de duración en el que se retransmite una reciente videollamada con su amiga y actriz cómica Melissa McCarthy.

En esta divertida conversación entre ambas, la carismática protagonista de Suits habla sobre su iniciativa 40x40, la cual pretende luchar por la reincorporación laboral de las mujeres tras perder su trabajo a causa de la pandemia, y que la exactriz quiere poner en marcha con motivo de la llegada de su cuarenta cumpleaños.

En el vídeo, que ya cuenta con casi 90.000 reproducciones desde que se publicó, podemos ver una Meghan radiante vestida de blanco en una de las habitaciones de su casa de Montecito (California).

Sentada frente a su portátil y en una actitud cómoda y desenfadada, la duquesa cuenta a su amiga Melissa como durante estos dos años el COVID-19 ha ocasionado que decenas de millones de mujeres hayan tenido que abandonar su puesto de trabajo. Además, explica que las últimas investigaciones concluyen que un porcentaje menor de mujeres respecto a hombres volverán a trabajar mientras nos recuperamos de la pandemia. En base a estos datos, Markle lanza una petición de ayuda y solidaridad: “para mi cumpleaños, le pedí a 40 amigos, activistas, atletas, artistas y líderes mundiales que me ayuden a iniciar un esfuerzo global contribuyendo con 40 minutos de tutoría destinados a apoyar a las mujeres que se reincorporan a la fuerza laboral. Con este tiempo, espero que cada uno ayude a alguien a avanzar en su vida profesional en sus propios términos”.

Una gran iniciativa que ha contado con una gran acogida entre sus seguidores quienes han alabado su mensaje a través de comentarios a la vez que la han felicitado por su cumpleaños.

La reaparición de Meghan a través de las redes no ha sido la única noticia que ha acaparado la atención de todos con la llegada de sus cuarenta primaveras.

Pese a las turbias disputas que la exactriz ha mantenido con la familia real británica durante estos últimos meses y que han sido foco de varios titulares, los 'royals' han aparcado diferencias y han querido mostrarse cercanos y cariñosos en esta fecha tan especial para la esposa del príncipe Harry.

La primera en pronunciarse ha sido la Reina Isabel II con un corto pero emotivo mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Deseamos a la duquesa de Sussex un feliz 40 cumpleaños". A estas palabras la acompañaban tres fotografías; una que referenciaba el viaje de la pareja con su pequeño Archie a Sudáfrica, otra de un acto oficial al que acudieron ambas y por último una de los últimos actos a los que acudieron los duques antes de abandonar la familia real.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX