Así fueron las críticas a la actuación sorpresa de Andy y Lucas durante la final de la Copa del Rey: "Es de verbena de barrio"

El domingo 16 de febrero se disputó la final de la Copa del Rey entre el Unicaja de Málaga y el Real Madrid. Un encuentro que no estuvo exento de sorpresas. De todas ellas, la más llamativa fue quizás la actuación del dúo gaditano, Andy y Lucas, durante el descanso del partido. Pese a su brevedad, el concierto no terminó de convencer al público y pronto desató la polémica a través de las redes sociales.

En concreto, los artistas interpretaron tres de sus temas más conocidos: Son de amores, Celos y Tanto la quería. Sin embargo, las críticas se cernieron rápidamente sobre ellos. Mientras tanto, los dos equipos de baloncesto todavía se preparaban para los dos últimos cuartos, que llevarían finalmente a los malagueños a conquistar su tercera Copa del Rey.

Críticas a la actuación de Andy y Lucas en la Copa del Rey 2025

“Me da cosa porque me caen bien, pero este show de Andy y Lucas es de verbena de barrio”. Aquí tenemos uno de los tuits que han corrido como la pólvora en un medio ya propenso a desatar la polémica. Y no es el único. Algunos usuarios consideran que hubiera estado mejor decantarse por otro grupo o artista musical para la ocasión. “En una semana como la Copa del Rey de baloncesto, en un espectáculo como la final, no podéis meter a Andy y Lucas, de verdad. Pasa de ser la fiesta del baloncesto a la verbena de mi pueblo de 150 habitantes”.

Otros son todavía más críticos y ponen en tela de juicio la calidad artística de los gaditanos. “Qué esperpento, qué falta de talento y clase”, señalan desde X (antes Twitter). Lo cierto es que nadie esperaba su aparición y, cuando comenzó el concierto, el dúo se acercó al público de las gradas que presenciaba el encuentro de baloncesto en el estadio del Gran Canaria Arena. Aún así, los espectadores se quedaron desconcertados ante un concierto que no cumplió con las expectativas de la afición.

Nena Daconte también recibe críticas

En la misma línea, algunos usuarios han comparado las actuaciones de los descansos en partidos españoles con las que se preparan en otros países. Es el caso, por ejemplo, de la Super Bowl, donde en su última edición actuaron el rapero Kendric Lamar y la reconocida artista internacional, Lady Gaga. “Ves los descansos de los deportes americanos y luego ves a Andy y Lucas en la Copa del Rey, estamos a años luz”.

No obstante, la de los gaditanos no ha sido la única actuación envuelta en polémica. Un día antes, el 15 de febrero, Nena Daconte actuó durante la segunda semifinal de la Copa del Rey, con una opinión similar por parte del público. “Como no es suficiente leño el partido entre Gran Canaria y el Real Madrid (31-30 al descanso), te ponen a cantar a Nena Daconte. Para salir corriendo a por cerveza”, comentó entonces un twitero, cuya opinión fue compartida por otros miembros de la red social.

De esta forma, la competición deportiva no solo ha estado marcada por sus resultados, sino también por el repertorio musical escogido y, especialmente, por las críticas que este ha suscitado entre los aficionados al baloncesto.