Dani Martín ha sido muy aplaudido este viernes en las redes sociales por confesar que va al psiquiatra, dando voz así a la salud mental. El artista, quien ha asegurado que no tiene "ninguna enfermedad mental diagnosticada", defiende la terapia como su particular "paraíso", un lugar donde encontrarse a sí mismo, un "gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran".

El cantante se ha abierto en canal confesando que en el psiquiatra es "feliz", y gracias a sus palabras rompe muchos de los estigmas que hay. No en vano, reconoce que "los psiquiatras no sólo medican a las personas, también hacen trabajos maravillosos para ordenar los trasteros que tenemos dentro cada uno, llenos de cosas desordenadas, mal ubicadas, descuidadas, con polvo, y te enseñan a deshacerte de otras que guardamos y que ya no necesitamos".

Este testimonio que ha compartido de manera espontánea con sus seguidores en Instagram durante un viaje en avión, espera que pueda servirle a alguien que lo lea, aunque reconoce que él no es ningún referente de nada. El motivo por el que decidió pedir ayuda psiquiátrica, sostiene, no tiene nada que ver con algo que no sea "la vida", aunque en su caso seguramente que le ha ayudado a sobrellevar la pérdida de su hermana pequeña, Miriam, quien falleció a consecuencia de un infarto cerebral en 2009, cuando tenía tan sólo 34 años de edad. A ella, precisamente, le ha dedicado su última canción, Cómo me gustaría contarte.