Cuando elaboras un vodka "ultrapreimum" con trigo de invierno y agua alpina

Joe McCanta es jefe de experiencia de la firma Grey Goose, el vodka francés que ha presentado una variedad ultpremiun, Altius, elaborado con trigo de invierno de la región de PIcardía y acuíferos puros de los Alpes. Se filtra a -24 grados lo que da lugar a un "suave sabor glacial". Es una bebida de edición limitada que sólo se sirve en clubes de Barcelona, Madrid, Ibiza y Marbella. Una botella con diseño singular.

-¿Qué diferencia un vodka tan exclusivo como este respecto a cualquier otro?-Lo especial son los cimientos. Grey Goose ya elabora un magnífico vodka y no es inventar nada sino que con los mismos ingredientes elaboramos una bebida superior. Cualquier detalle de su aroma y sabor revela que estamos ante un producto muy superior.-¿Cómo se alcanza a un trigo blando de Picardía para que sea la mejor materia prima de una bebida así?-Es un producto estrella de Francia. La base ya es buena, en Picardía se cultiva unos cereales excelentes. Grey Goose lo traslada a la bebida, lo muele, lo convierte en harina de tal forma que se convierte en el mejor trigo posible para ser destilado. Picardía es una gran despensa, es la mejor suministradora de pan de toda Francia. Y Francia es un país que sabe mucho de pan y sus trigos son de denominación de origen, protegidos por el Gobierno. Los terrenos de Picardía se cuidan mucho, rotan los cultivos, no son de regadío y todo lleva un control de calidad muy alto.-No hay casualidades cuando hablamos de primera división.-Las destilerías están junto a los campos de trigo, el cereal es de kilómetro cero real para todo lo que son bebidas Grey Goose. La filtración a una temperatura tan baja, -24º, le aporta una calidad única y es la temperatura que hay en la atmósfera de los Alpes por donde vuelan los gansos. El vodka cristaliza a esa temperatura, cuando se deshace se ha trasnformado en la bebida que es. Con Altius hemos logrado otro tipo de suavidad. El 60% de una botella de Altius es agua de los Alpes, de los acuíferos más puros, joven, 'recién llovida". En las botellas de Grey Goose utilizamos agua de acuíferos centenarios del área de Cognac. Por cierto, en España hay aguas embotelladas excelentes, tienen mucha mineralidad. Ahí tanto Francia como España no tienen rivales.-¿Cuánto tarda en destilarse un vodka ultra-premium?-Para destilar un Grey Goose original se necesitan cinco días, para un Altius, treinta veces más, 150 días. -Y no hay ningún ingrediente más.-En el vodka no hay nada más: trigo y agua. En este caso de primerísima calidad. Altius es tan especial y exclusivo que sólo se encuentra en unos 150 locales, exclusivos, de sólo cuatro localidades: Marbella, Ibiza, Barcelona y Madrid. Una bebida de fiesta, para compartir. Para beberlo, bien frío, que el hielo siga impregnado a la botella. Hay que beberlo puro, que sientas los Alpes en el paladar.-¿Algún embajador de lujo?-El actor Idris Elba es el embajador oficial e incluso le ha dedicado una canción inspirada por Altius.-