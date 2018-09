"Asumo que me llamen 'facha' pero me compensa"

-¿Cómo surgió lo de ser embajador de Tabarnia en Sevilla?

-Me llamaron estos señores de Tabarnia porque me siguen en las redes sociales y saben que yo soy un hombre comprometido con ciertos temas, como es España. Y ellos buscaban gente que tengan cierta notoriedad que les ayuden a divulgar su problemática y no se quede solamente en un tema exclusivo de Cataluña. Quieren que el resto de españoles también nos involucremos y me pidieron que hiciera un poco de ruido.

-¿Se considera ejemplo de españolidad?

-Yo no me considero ejemplo de nada, pero soy una persona pública y me comprometo un poco con el tema de España. Y a los que nos sentimos orgullosos de ser españoles se nos acusa de fascistas y creo que es injusto. Ser español es algo bonito, y escribí una canción Soy español hablando de esto y que canto mucho por todos los sitios que voy.

-¿Teme que le llamen facha?

-Hoy en día en España es así, cuando uno dice que le gusta su país, su bandera y sus símbolo rápidamente te acusan de facha. Pero eso sólo ocurre aquí, en otros países como Estados Unidos o Inglaterra, todos los ciudadanos están orgullosos de sus banderas. España es un país absurdamente acomplejado por los símbolos. Yo asumo que van a llamarme fascista o facha pero me compensa porque creo que es necesario emitir este tipo de mensajes, que mucha gente me agradece que los de.

-¿No sería lo mismo ser nacionalista catalán que ser nacionalista español?

- Yo no creo que exista un nacionalismo español, es una falacia que acostumbran a soltarlo los nacionalistas catalanes.

-¿Los artistas tienen que involucrarse en política o deben mantenerse al margen?

-Cada uno debe hacer lo que le dicte su conciencia, muchos no se mojan porque piensan que así les va a ir mejor. Pero creo que cuando uno es una persona con cierta transcendencia pública tiene la responsabilidad de mojarse y de decir las cosas que uno cree.