Quién es Emma Raducanu, la tenista que relacionan con Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, flamante ganador de la última edición de Roland Garros y el señalado para suceder a la leyenda del tenis Rafa Nadal, se ha convertido en uno de los solteros de oro del deporte mundial. El nombre del tenista murciano ha estado vinculado a rostros conocidos de la música, la televisión y el espectáculo como Ana Mena, Aitana y la exconcursante de La isla de las tentaciones, Melodie Peñalver. En ninguno de los casos mencionados se ha llegado a demostrar que existiese una relación sentimental, algo que si ocurrió con María González, una joven tenista amateur con la que mantuvo un romance en edad adolescente que finalizó en 2021.

Ahora, Alcaraz vuelve a ser relacionado con una tenista, aunque en este caso mucho más mediática que María González. La prensa británica ha especulado con un posible noviazgo entre el número 2 del mundo y Emma Raducanu, la actual número 38 del ranking WTA. Los rumores se han disparado tras la difusión a través de las redes sociales de unas imágenes de ambos en Londres. A ello se une que Alcaraz y Raducanu formarán pareja de mixtos en la próxima edición del US Open, una circunstancia que ha avivado aún más la rumorología.

El tenista murciano realizó unas declaraciones sobre Raducanu tras la disputa del torneo de Queen’s. “He visto en redes sociales que Raducanu ha venido a ver mi partido. Estaba centrado en mi partido y no he podido verla. Ha estado genial tenerla en la grada. Me encantaría entrenar con ella el dobles mixto, pero dependerá del calendario”, manifestaba.

¿Quién es Emma Raducanu? La joven tenista irrumpió por la puerta grande en el mundo del tenis. Con apenas 18 años se proclamó campeona del US Open 2021 en su segunda participación en un torneo de Gran Slam. Logró su victoria final sin perder ni un solo set en diez partidos. Aunque nació en Toronto en 2002, se trasladó a Londres cuando tan solo tenía dos años. Su padre es rumano, Ian, y su madre es china, Renee, por lo que ha crecido con una importante mezcla cultural que ha determinado su disciplina y mentalidad a la hora de competir en una cancha de tenis, deporte que practica desde los 5 años.

Tras su fulgurante éxito en el US Open, llegaría una etapa marcada por la presión mediática, los cambios de entrenadores y las lesiones, que le han impedido alcanzar la continuidad deseada. No obstante, dada su juventud, hay muchas esperanzas depositadas en ella de cara al futuro.

Raducanu es una apasionada de las matemáticas y maneja varios idiomas, entre ellos el mandarín y el rumano debido a sus raíces familiares. La joven ha compaginado su vida deportiva con una potenciación de su imagen en las redes sociales. Ha sido la imagen de diferentes campañas publicitarias como Dior, Nike, British Airways, entre otras firmas de prestigio.

Fuera de la pista, proyecta una imagen reservada y está enfocada en su desarrollo personal. Tiene previsto continuar con sus estudios universitarios en el futuro y mantiene una excelente relación con sus padres, que siguen asesorándola en las principales decisiones de su carrera deportiva.