El enfado monumental de Maluma con una fan que llevó a un bebé a su último concierto: "Ese niño no quiere estar ahí"

Maluma se encuentra inmerso en su gira +Pretty +Dirty World Tour. Después de conquistar Europa, el cantante de Medellín realiza sus últimas fechas en Latinoamérica interpretando sus grandes éxitos y sus sencillos más recientes. Pero más allá de la música, una anécdota ha eclipsado su concierto del pasado sábado en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

El colombiano se vio obligado a interrumpir el espectáculo al advertir entre el público la presencia de un bebé entre los asistentes en pista. Alarmado por el aturdimiento del pequeño, de apenas un año, el artista paró la música y se dirigó a la madre responsable: "Con todo el respeto, yo ya soy padre. ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto, donde el sonido está durísimo?".

"Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo", añadió Maluma visiblemente molesto y ante los vítores del público. "Me da pesar, es una irresponsabilidad", censuró a su fan.

Maluma se refirió asimismo a su propia experiencia como padre: "Usted lo ha estado meneando como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar ahí. Y se lo digo con todo el cariño y respeto, ya que soy papá: A París nunca le hubiera traido con un año a un concierto".

Tras despertar los aplusos del público, el cantante rogó a la madre del pequeño: "Para la próximo vez sea un poco más consciente, ¿vale?".

Maluma tiene razón: los bebés no deben exponerse a ruidos de más de 60dB

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay una edad específica a la que sea seguro que un bebé asista a un concierto y la responsabilidad recae en el padre o madre. No obstante, la larga exposición a sonidos por encima de los 85dB puede causar daños en el sistema auditivo de los niños y niñas más pequeños. Un entorno seguro para un bebé debe estar entre los 55 dB y 60 dB como máximo.

Los sonidos fuertes, independientemente de su duración, pueden provocar la pérdida temporal de la audición o la sensación de zumbidos en el oído hasta que las células auditivas se recuperan. Además, el aparato auditivo de los niños se encuentra en proceso de maduración, por lo que la exposición a ruidos muy fuertes puede provocar daños definitivos en el oído, afectando a la adquisición del lenguaje.

Tal y como refiere Maluma, los bebés no saben cómo reaccionar ante los ruidos fuertes y pueden estresarse o angustiarse. Asimismo, se recomienda el uso de tapones o cascos para proteger el sistema auditivo de los más pequeños durante un concierto o festival, puede ayudar a reducir el nivel de exposición al ruido entre 5dB y 45dB.

El enfado de Maluma en pleno concierto ha generado división de opiniones entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos apelan a la "falta de empatía" del cantante por tener dinero para "sostener un sistema de cuidados", otros responden: "Si tienes para pagar un boleto a centímetros de él, tienes para pagarle a alguien que cuide de tu bebé".