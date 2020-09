Esther Cañadas retoma su carrera en la moda

Esther Cañadas, emblema de las campañas de la diseñadora norteamericana Donna Karan, una de las modelos españolas más internacionales de los 90, ha retomado a los 43 años su carrera como modelo después de diez años de ausencia. También ha regresado a vivir a España desde México.

"Para mí es un regalo poder reanudar mi carrera de modelo", asegura en una entrevista en el número de octubre de la revista Vogue. Tras uan década de ausencia de las pasarelas y de las revistas de moda, en febrero de 2020 sorprendió al participar en el último desfile de Balmain.

Cañadas asegura que la decisión de alejarse de los focos "fue muy meditada. En aquel momento, a mediados de la primera década del 2000, seguáa en la cresta de la ola. Estaba haciendo los mismos desfiles que antes y trabajando con las firmas de siempre", señala. Y, añade, que necesitaba alejarse de esa vida para hacer cosas para las que nunca había tenido tiempo, "como sacarme el carné de conducir. Lo bonito de vivir es evolucionar y fluir. Yo sentía que era el camino que tenía que escoger".

Tras diagnosticársele una enfermedad inmunológica que la llevó a tomar una fuerte medicación más de cinco años, Esther desapareció completamente de la vida pública. Durante este retiro en 2014 nació su única hija. Para proteger la intimidad de ambas, decidió mudarse a México. "He intentado mantener lo máximo posible la privacidad tanto de mis seres queridos como de mi hija para que pudiera crecer y tener una infancia libre y natural", explica, y destaca que México ha sido "maravilloso" para sus primeros años de su vida. "Mi hija ha podido crecer en la naturaleza. Pero ahora que es más mayor creo que Europa es un lugar todavía mejor. Perfecto para que empiece el colegio", ha comentado ilusionada con su regreso a España y a la moda.

Su mirada azul penetrante, sus andares felinos y su cabello rubio copaban las campañas de firmas emblemáticas como Donna Karan, Dolce & Gabbana o Yves Saint Laurent, al mismo tiempo que su vida personal atraía el interés del público que conocía cada uno de sus pasos y sus relaciones amorosas. "Por aquel entonces estaban de moda las modelos andróginas. Así que me fue un poco difícil arrancar. Me decían que no pegaba. Pero yo no me rendí", cuenta. A pesar de todo, consiguió entrar en el selecto grupo de las supermodelos, al que por edad no pertenecía.

A los pocos días de aterrizar en Nueva York por primera vez, la modelo alicantina cerraba un contrato millonario con Donna Karan y protagonizaba una de las muchas campanüas que desde entonces hizo para la diseñadora norteamericana. Con ella conoció a Peter Lindbergh y a Mark Vanderloo, el modelo holandés con el que contrajo matrimonio posteriormente, aunque solo duró 16 meses. "Mark es alguien maravilloso y le deseo siempre lo mejor. Aquellos fueron unos años muy especiales", sostiene

A sus 43 años, Esther Cañadas no ha perdido un ápice de su belleza, y su atractivo ante la cámara sigue siendo abrumador.