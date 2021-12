El ex de Ainhoa Arteta habla por primera vez

Por primera vez después del sorpresivo anuncio de su separación el pasado septiembre, la ex pareja de Ainhoa Arteta, Matías Urrea, ha hablado de su ruptura con la cantante lírica en términos mucho más cordiales que cuando se anunció su visita al programa Sábado Deluxe, finalmente cancelada.

"Estamos en un momento de impasse. Las cosas siguen igual que como las dejamos", comentó a Europa Press. Urrea asegura que, pese a los seis años que estuvieron juntos, desde la separación no han vuelto a hablar. "Podríamos tener contacto, pero no lo hemos tenido de facto. Estamos los dos rehaciendo nuestra vida".

De hecho, el capitán de corbeta sí que tuvo un acercamiento a la artista, pero ella no le respondió. "Le mandé un WhatsApp cuando me enteré que estaba mejorando en el que le decía: 'Me alegro de tu recuperación, espero verte pronto en los escenarios'", asegura. "Yo no pretendía una respuesta, sino que hemos estado juntos seis años y que hayamos terminado no significa que tengamos que tirar por tierra lo que hemos vivido juntos".

"Ella decidió terminar con la relación e inciar una etapa en soledad", ha recordado el militar, quien asegura "comprender en cierta manera" aquella decisión porque debe ser "muy duro" enfrentarse a todo lo que ha pasado desde entonces. "Cada uno decide cómo afrontar las diferentes etapas de la vida. Ainhoa no ha hecho declaraciones de mí, yo tampoco de ella. Hay muchas terceras personas que entraron a opinar", ha añadido.

Urrea ha admitido que su relación fue "como todas", vivieron "momentos buenos y momenos difíciles" y actualmente no tienen ningún tipo de contacto. "Estamos los dos rehaciendo nuestra vida. Ella está más centrada en retomar su carrera profesional, recuperarse de las secuelas de la enfermedad y ya está", ha explicado. La pareja se casó el año 2019 en el Castillo de San Marcos en El Puerto de Santa María, pero posteriormente varios medios de comunicación han puesto en entredicho que formalizaran su unión civil al final, a pesar de la celebración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ainhoa Arteta (@ainhoarteta)

La soprano contaba hace unos días que su mejoría es "muy evidente" y que falta "muchísimo menos" para poder estar en el escenario y cerca de su público. Matías Urrea ha hablado también de eso y ha dicho que "espremos que esté pronto en los escenarios y podamos disfrutar de ella".

Arteta se contagió de coronavirus y sus secuelas fueron tan duras que terminó desplazándose en silla de ruedas; después sufrió un infarto y tuvieron que amputarle, además, las falanges de dos dedos, uno de la mano y otro de un pie. Pero sin duda el peor revés ocurrió el pasado agosto cuando fue diagnosticada de un grave cólico nefrítico que la llevó a estar ingresada más de un mes en el hospital.