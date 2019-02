Los Grimaldi, más unidos que nunca

Los hijos de los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco centraron todas las miradas por su divertido y moderno atuendo en la inauguración de One Monte Carlo, un nuevo barrio de lujo en el Principado en el que el paseo principal lleva el nombre de la princesa Charlene. La familia real monegasca acudió al acto haciendo gala de lo unidos que están y lo mayores que ya son Jacques y Gabriella. Los pequeños lucieron un estilismo muy rockero con el que pisaron la alfombra roja con mucho desparpajo. Con cuatro años cumplidos el pasado mes de diciembre, los dos hermanos derrocharon simpatía y espontaneidad con un par de gafas de sol y cazadoras de ante.

Los niños llevaban looks totalmente diferentes, cada uno con su estilo. La cazadora de Jacques era más bien tipo aviador, con cuello de pelo y bolsillo en el pecho, y la de Gabriella era motera con el frente cruzado y las mangas acolchadas. Además, las gafas de sol también marcaban la diferencia: si bien ella llevaba un estilo de lo más moderno, él prefirió uno más deportivo.Charlene, homenajeada en esta ocasión con un paseo en su nombre en el centro de Montecarlo, también protegió sus ojos del sol con unas gafas de sol de forma redonda y de espejo. Además, lució una clásica chaqueta estructurada de tweed con unos vaqueros oscuros.Jacques y Gabriella se mostraron simpáticos durante la salida, robándole todo el protagonismo a la inauguración, las tiendas y edificios que se estrenaban. No solo participaron activamente en el descubrimiento de la placa conmemorativa, sino que deleitaron a los presentes con saludos y sonrisas. En el evento estuvo también presente Pierre Casiraghi, a quien se vio en un segundo plano con un traje chaqueta azul marino.Alberto de Mónaco ayudó a sus pequeños a participar en la inauguración oficial levantándoles para que pudieran descubrir la placa en la que se leía: "La princesa Charlene ha inaugurado el 22 de febrero de 2019 el paseo que lleva su nombre en presencia del príncipe Alberto".Una familia de lo más unida que demostró lo bien que se llevan y lo acostumbrados que ya están los dos pequeños Grimaldi a posar ante los fotógrafos y las cámaras con desparpajo y naturalidad.