Fran Rivera rompe la buena relación con su hermano Kiko

Francisco Rivera ha ofrecido a la revista ¡Hola! su entrevista más dura y polémica. Desde luego, supondrá un antes y un después en la relación con su hermano Kiko, quien el pasado día 7 estuvo en el programa Sábado Deluxe y le pidió que no hablara más de su madre, Isabel Pantoja. "Quiero zanjar este tema, que me genera muchas cosas malas que no quiero en mi vida (…)", ha explicado el torero en la charla con esta publicación. "Tengo mucha pena y rencor. Me gustaría aparcar este tema del que tanto hemos hablado y que no tiene solución. Eso es lo más triste de todo. En 37 años que hace que murió mi padre, esta señora, Isabel Pantoja, no ha tenido ni un atisbo de bondad", ha arremetido contra la tonadillera, haciendo caso omiso a la demanda de Kiko.

Desde la portada de ¡Hola! intenta aclarar cuál es el origen del enfrentamiento de su familia con Isabel Pantoja, que se remonta a hace casi cuatro décadas, a raíz del fallecimiento de Paquirri. "Al fallecer mi padre había un testamento. Ahí hubo muchos abusos e irregularidades de muchos lados (…) La única verdad de todo es que, por una cosa o por otra, hay dos de los tres hijos a los que no les ha llegado nunca lo que él quería, porque su viuda no quiso. Ese es el principio… y hoy es el final", explica.

Aunque no culpa a Kiko directamente por los feos de su madre, sí deja entrever que él ha tomado un camino distinto en su postura: "Me consta que sí ha hablado alguna vez con su madre y le ha dicho que, por favor, nos dé nuestras cosas, porque además nos perjudica en nuestra relación de hermanos. También te digo que si la historia fuera al revés, cuando yo hubiera cumplido la mayoría de edad, hubiera cogido las cosas y se las hubiera dado a mi hermano", asegura.

A Fran le ha dolido, y mucho, que Kiko hablara de su madre, Carmen Ordoñez, en televisión, y éste parece haber sido el detonante de su cambio de actitud. "Mi madre no le ha hecho daño a Kiko jamás. Es más, es que mi madre no le ha hecho daño a nadie (…) Mi madre tenía una enfermedad, porque la adicción a la cocaína y a los somníferos es una enfermedad que mata a las personas y destroza familias. ¿Y de verdad Kiko va a señalar a mi madre? (…) Tuvo muy poca relación con ella, pero no puede tener ni media pega, porque la que más apoyó nuestro acercamiento fue ella. En mi boda con Eugenia, la que más pendiente estuvo de él en todo momento para que estuviera bien fue mi madre", cuenta.

Visiblemente decepcionado y firme en su decisión de no retomar el contacto con su hermano por parte de padre, sostiene: "Todos tenemos un límite de perdones y oportunidades… y el mío ya ha llegado (…) Kiko ha dicho muchas cosas de mí, no es la primera vez que me deja a la altura de los cascos de los caballos. Mi corazón está muy dolido".

Tras publicarse esta entrevista, Francisco Rivera ha respondido a las preguntas de Europa Press la mañana de este miércoles a su salida de las instalaciones de Atresmedia, donde acude para trabajar como colaborador de Espejo Público. "Hay más cosas que nos separan de las que nos unen, no pasa nada, se ha intentado y no ha podido ser (…) Vivir con una esperanza tampoco es bueno cuando las cosas no salen. Cierro capítulo, esto va de límites y yo ya he llegado al mío", ha sentenciado el diestro.