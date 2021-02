Gisele, 'top', madre y esposa

Tom Brady se convirtió este domingo en la estrella de la Super Bowl tras conseguir su séptimo anillo a sus 43 años. Pero dicen que detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer, y viceversa. El refrán se cumple en la leyenda del fútbol americano cuya pareja desde hace 14 años y madre de dos de sus tres hijos es la brasileña Gisele Bündchen, la top model que por méritos propios lideró durante ocho años consecutivos la lista de las modelos mejor pagadas del mundo.

Nacida el 20 de julio de 1980 en Rio Grande do Sul al sur de Brasil, es hija de Valdil, ex propietario de una agencia de empleo, y de Vania, una empleada de banco, un matrimonio padre de seis hijas , dos de ellas –Gisele y Patricia–, mellizas.

A Gisele nunca tuvo afición por los libros, de modo que dejó los estudios a los 14 años, cuando fue descubierta en un viaje con su colegio a Sao Paulo. Pronto llegaron los concursos de modelos –quedó segunda en la final brasileña del conocido concurso The Look of the Year– y su primer contrato con la agencia internacional Élite, de John Casablancas, con el que rompió para fichar por IGM, su competidora.Su carrera de fuera de Brasil empezó en 1996, en Nueva York, adonde llegó sin hablar una palabra de inglés. Era la época en que parecía que el fenómeno de las top models estaba acabado. Sin embargo, un buen día la espigada figura de Gisele apareció sobre la pasarela y, con ella, otras brasileñas que arrollaron con su piel tostada y su sensualidad.

Consolidó su carrera en 1998, en la temporada de desfiles realizados en el circuito estrella de la moda: París-Milán-Nueva York. Esto le sirvió para que, en 1999, ganara el premio VH1/Vogue como 'la mejor modelo del año'.

Su sensualidad y perfección a la hora de posar frente a la cámara le han llevado a protagonizar campañas para Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren, Valentino y Chloé, entre otras firmas. También participó en el calendario Pirelli 2001 y 2006.

Estuvo saliendo cinco años con Leonardo DiCaprio, quien la lanzó definitivamente a la fama mundial. Pero, de puertas adentro, la relación no era tan idílica. Ella sufrió depresión, ansiedad y no estaba contenta con su frenético ritmo de trabajo. En 2005 decidió dar un giro, incluyendo emprender una nueva vida sin DiCaprio. Al año siguiente conoció al que hoy es su marido.

Con Tom Brady, Gisele forma un tándem perfecto. Su sofisticada imagen contrasta con su día a día, en el que le encanta montar a caballo y llevar vaqueros y sudaderas.