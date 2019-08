Jesús y Daniel Oviedo, más conocidos como el grupo musical Los Gemeliers, han madurado a la par que sus canciones. Fieles a sí mismos y a su esencia, preparan un nuevo trabajo discográfico que verá la luz pronto, y que cuenta con unos 11 temas originales repletos de ritmos latinos y aflamencados. No es su único proyecto, la próxima temporada serán concursantes del programa de televisión Tu cara me suena.

-¿Qué nos espera en este nuevo proyecto?-Este verano hemos estado en México, un viaje que nos ha servido para trabajar con los productores de cantantes como J Baldwin. Presentaremos temas de género urbano latino, pero aportando un valor añadido, un paso más. Hace unos días hemos subido a la web un adelanto de nuestro primer tema, Tacones.

-¿Qué cambios apreciáis desde que empezara vuestra carrera musical?-Muchos. Ahora somos compositores de nuestras propias canciones. Cada uno de nosotros tiene una forma de trabajar, pero que se complementa. A la hora de componer Daniel es mucho más rápido, de tormenta de ideas. En mi caso (Jesús) soy más lento y pausado, pero lo que hago resulta atractivo igualmente.

"Siempre hemos estado muy vinculados a la imagen, al cambio y a innovar"

-Hace poco os han nominado con el reto de Pepsi MAX que os proponía probar algo a lo que nunca le habíais dado la oportunidad. ¿Sois de innovar?-Al ser una boyband la gente nos daba poco tiempo de vida. Ir a lo seguro no es bueno. Nosotros hemos ido innovando, también a la hora de proyectar nuestra carrera. Mientras todo el mundo se iba desde el principio a latinoamérica, nosotros apostamos por entrar en el mercado italiano y nos fue muy bien. También tenemos que innovar constantemente en imagen, vestuario, ritmos, en todo en general. En cuanto al reto de Pepsi nos hemos atrevido con el voley playa (Jesús) y el picante en las comidas (Daniel). Algo de lo que ha podido disfrutar mucho en nuestro viaje .

-¿Y esa dependencia de la imagen cambiante no os cansa?-Es complicado porque la imagen siempre pesa. Desde nuestros inicios, debido a que aparecimos en televisión (Menuda Noche) siempre teníamos que llevar ropa y looks distintos. Después, con la llegada de las redes sociales, también estamos muy vinculados a la imagen. Odiamos la palabra influencer, pero no se puede negar que funciona debido a la importancia que tiene la imagen.

-¿La parte más bonita de vuestro trabajo?-Todo. Tenemos el trabajo más bonito del mundo. Siempre hemos disfrutado con él y nos dejamos aconsejar por compañeros para dar lo mejor. Concretamente, la posibilidad de viajar y conocer a otros artistas.

-¿Qué se os da bien aparte de cantar y que os diferencie?-Jesus: En mi caso soy un as en la cocina. He aprendido de mi madre.-Daniel: A mí me encanta la doma y montar a caballo y eso a a él se le da fatal.