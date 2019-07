¿Y si Canal Sur hiciera otro programa que no fuera de copla?

Pues no. Habrá que esperar otro momento para comprobar si la audiencia andaluza tiene otros gustos y si los jóvenes andaluces son capaces de arriesgarse por el pop, el rock e incluso el country. No son los 'palos' de raigambre andaluza pero son géneros donde el talento del sur ha mostrado de sobra su inspiración. Ponemos el ejemplo, del granadino Miguel Ríos, pionero de todo esa música que no tenía nada que ver con nuestros tópicos de los años 40.

Canal Sur en vísperas de la toma de posesión de su nuevo director general, Juan de Dios Mellado, prosigue con la parrilla amarrada durante casi el resto de meses de 2019 por el directivo interino que ha tenido la corporación durante estos últimos seis años, Joaquín Durán.

Eva Ruiz, presentadora de La tarde aquí y ahora, es la conductora de Gente con arte, un talent show que se estrena hoy a las diez de la noche y en el que 120 aspirantes a la fama se batirán en copla, flamenco y rumba. Nada nuevo bajo el sol y todas las limitaciones basadas en los tópicos en la expresión artística de nuestros jóvenes.

Ni siquiera hay novedad en la producción ya que Gente con arte no deja de ser sólo una continuación con variantes de Yo soy del Sur, retocando decorado y cambiando jurado y presentadora. Pero el dinero de la producción sigue a cargo de los mismos empresarios.

Este formato, como el anterior de todos los anteriores sábados de la temporada, es del grupo editorial Vocento, Veralia, con soporte técnico del equipo de Juan y Medio, el titular que más factura en la RTVA con otros proyectos como su espacio diario y Menuda noche.

La cadena pública anuncia que este programa “está pensado para todos aquellos que aman los géneros musicales más arraigados en el sur”. El resto de contribuyentes (más de millón y medio de espectadores andaluces en la noche de los sábados) debe buscarse otras alternativas, como sucede en esta franja de Canal Sur desde el año 2008. Los talents copleros apenas pasan de los 200.000 seguidores.

La competición de Gente con arte se distribuirá en selección, géneros y final. En los cinco programas habrá 10 clasificados en copla, rumba y flamenco. El jurado está formado por el cantaor David Palomar; y las cantante Marta Quintero e Isabel Lobato, de Soles. El humorista Manolo Sarria es la cuarta voz para rescatar a eliminados.

Y si no tiene bastante copla con el maratón del sábado, mañana otro estreno: El legado, con Enrique Romero. Para empezar, homenaje a Concha Piquer.