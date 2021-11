'Women in power'

Son las mujeres que tomarán el mando en la próximas décadas, la nueva generación de mujeres poderosas. Muchas de estas ricas herederas no son conocidas, pero sus apellidos las delatan. Empresarias en su mayor parte, también hay una jinete, una experta en moda y una estudiante de Medicina.

Jennifer Gates (25 años)

La primogénita de Bill y Melinda Gates, recién divorciados, tiene dos hermanos: Rory John y Phoebe. Es amante de los caballos y estudia Medicina en la Escuela Icahn de Medicina en Mount Sinaí (Nueva York). Vive en un piso de la Gran Avenida de cinco millones de euros y planea su boda con el jinete egipcio Nayel Nassar.

Alexa Dell (27 años)

Hija del magnate informático Michael Dell, empezó sus estudios universaitarios en Columbia pero los dejó para trabajar como asesora en una web de citas. En la actualidad es CEO de una empresa de asesoramiento tecnológico y viven en Los Ángeles con su hijo de 2 años.

Georgina Bloomberg (38 años)

Es la hija de Susan Brown y Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York y fundador de Bloomberg LP. Estudió en la Parsons Scholl of Design. Es amazona y ha escrito cuatro libros sobre hípica. Es dueña del equipo New York Empire y filántropa. Tiene un hijo de 7 años con el jinete argentino Ramiro Quintana.

Victoria y Sarah Von Faber-Castell (25 años)

Hijas del fallecido empresario Anton Wolfgang von Faber-Castell, que llevó la empresa familiar de lápices a lo más alto. Se educaron en la Bavarian International School y en 2005 participaron en el Baile de Debutantes de París. Victoria cursa un Máster en Dirección de Empresas en el IE de Madrid y es becaria en Zinkia Entertainment. Sarah estudió en Gerogetown y trabaja en Estée Lauder.

Anna Kasprzak (31 años)

Es nieta de Karl Toosbuy, fundandor de la marca de zapatos danesa ECCO, en 1963. Experta en doma clásica, participó en los Juegos Olímpicos de Londres y Río. En 2019 entró en la lista de menores de 30 más ricos del mundo. Es copropietaria de la empresa familiar, con su hermano y su madre, Hanni Toosbuy. Tiene una hija de 2 años.

Delphine Arnault (46 años)

La hija de Bernard Arnault, presidente de LVMH Moët Hennessy y actual hombre más rico del mundo, fue directora adjunta de Dior Couture hasta 2103, cuando se convirtió en presidenta ejecutiva de Louis Vuitton. Divorciada del empresario bodeguero Alessandro Vallarino, en la actualidad tiene una relación sentimental con el empresario francés Xavier Niel. Con él tuvo a su única hija, de 9 años de edad.