Por fin conocemos a la hija de los duques de Sussex

Lilibet Diana, la hija pequeña de los duques de Sussex, por fin ha conocido a su bisabuela, Isabel II de Inglaterra, el último fin de semana. Según los medios británicos, la reina prefirió no dejar constancia fotográfica del momento, que aconteció en el Castillo de Windsor y en la más estricta intimidad familiar. Eso sí, el príncipe Enrique y Meghan Markle han optado por difundir una imagen de la niña, quien acaba de cumplir su primer añito y celebró su fiesta de cumpleaños con amigos y su familia paterna en Reino Unido.

Misan Harriman, fotógrafo, empresario y activista del movimiento Black Lives Matter, es el autor de las imágenes. "¡Fue un privilegio celebrar el primer cumpleaños de Lilibet con mi familia y la de ella!", comenta Harriman. La instantánea fue tomada el pasado sábado día 4, en los jardines de Frogmore Cottage, la residencia donde los Sussex se alojaron con motivo de su viaje a Londres para celebrar el Jubileo de Platino de la monarca.

En la foto a color se muestra a Lilibet sonriendo a la cámara mientras está sentada en el césped. La niña lleva un vestido azul y una diadema con una flor blanca, y recuerda a su hermano Archie, aunque parece que ella tiene los ojos de color azul. Por su pelo pelirrojo y sus ojos, los tabloides británicos tienen claro el gran parecido físico que guarda con su bisabuela, la reina Isabel, con la que también comparte su nombre.

A la fiesta de cumpleaños de Lili -como la llaman familiarmente- acudieron familiares tan cercanos como los hijos de Zara y Mike Tindall así como los de Peter Phillips y Autumn Kelly. No faltaron globos, juegos de mesa, aperitivos y un dulce punto y final en forma de tarta elaborada por la repostera estadounidense Claire Ptak, autora del pastel nupcial de los duques de Sussex en 2018. Quienes no estuvieron presentes fueron los duques de Cambridge, ni tampoco sus tres hijos. Se desconoce si estaban invitados o no, pero lo cierto es que la relación de Enrique con su hermano Guillermo no pasa por su mejor momento.