Pepe Navarro: "Yo no soy el padre del hijo de Ivonne Reyes"

Por una cabezonería. Pepe Navarro ha hablado por primera vez en televisión de Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes al que la Justicia le atribuyó su paternidad en 2012 por no quererse hacer la prueba de ADN. Después de 13 años de litigios judiciales, el presentador del recordado Esta noche cruzamos el Mississippi acudió al programa Sábado Deluxe, donde aseguró que tiene pruebas genéticas que corroboran que él no es el progenitor de Alejandro, de 21 años en la actualidad, aunque sea su "hijo judicial", como él le llama.

Por creer que no había ninguna prueba de su paternidad y por esquivar a la Justicia, la sentecia le atribuyó esa paternidad. "Cometí un gran error en ese momento", ha manifestado Pepe Navarro. "Se ha contado una historia manipulada y es hora de dejar las cosas claras", aseguró tras llevar nueve años haciéndose cargo de un joven que -afirma-no es suyo.

Pepe Navarro: "Hoy va a quedar totalmente claro que yo no soy el padre del hijo de Ivonne Reyes" #pepenavarrodeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) November 27, 2021

Arrepentido de no haberse hecho las pruebas en su momento, Navarro decidió posteriormente cambiar su actitud e iniciar un acercamiento con la modelo y su hijo para, sin intervención mediática, resolver un tema que él califica como "familiar". "Mis hijos se fueron haciendo mayores y me preguntaban, necesitaban saber la verdad y yo siempre he sabido que no soy el padre. La gran víctima de todo esto es Alejandro, el hijo de Ivonne, a él es a quien hay que explicarle las cosas", ha argumentado.

Navarro relata que Ivonne Reyes mandó pruebas de ADN a un laboratorio tanto de él como de su hijo, porque unos detectives en su momento le robaron a Pepe una taza donde estaba todo su material genético. "Ahí ella supo que yo no era el padre", afirmó el periodista, que fecha ese momento en 2017. A partir de ahí, la modelo ya no quiso acercarse como venía haciendo al presentador por el bien de su hijo y se rompió todo contacto.

Posteriormente, y avisado de este hecho que confirmaba que no era el padre por "una casualidad", Navarro puso en marcha su plan. Como por la vía judicial él ya no tenía derecho de reclamar nada, fue su hija Andrea quien reabrió el caso. Esta vez, y a través de otro detective, se realizó otra prueba de ADN que dio negativa. Se hicieron con un tenedor usado por Alejandro, cotejaron el material genético y han confirmado que Pepe Navarro no es el padre. Esto, claro, según la versión del periodista porque no tiene más recorrido legal; de hecho el presentador aseguró que sabe que se morirá siendo el padre de Alejandro, pero ha dejado una prueba de ADN en su testamento para que cuando llegue el momento de su muerte, sus cuatro descendientes puedan dejar fuera de la herencia al hijo de Ivonne Reyes. "Cuando fallezca, entonces mis hijos podrán demandar y aclarar todo porque voy a dejar todo mi material genético para que lo comprueben, ahí la Justicia podrá entonces tomar medidas", concluyó.

"Me equivoqué al no querer hacerme la prueba de paternidad para demostrar que todo era mentira. Fue cabezonería e ignorancia absoluta mía", se lamenta. A sus 70 años recién cumplidos, Pepe Navarro se muestra tranquilo y muy seguro de que nunca tuvo un hijo con Ivonne. "Solo tengo cuatro hijos", le aseguró la noche del sábado a Jorge Javier Vázquez. "Yo no soy el padre del hijo de Ivonne Reyes".

Respecto a su relación con Ivonne Reyes, Navarro ha asegurado que comenzó en 1995 y terminó en 1997, pero que fue una relación "sexual", no sentimental. "Era una relación ocasional y duró el tiempo que duró. No es verdad que no nos escondiéramos", ha dicho.

La versión de Ivonne

Porteriormente, Kiko Matamoros en Viva la vida resumió las palabras de Ivonne Reyes tras el Deluxe, que confesó no haber visto para no "volverse loca". El colaborador contó la tesis de Ivonne sobre por qué Pepe Navarro ha acudido justo ahora a contar su versión, tras muchos años negando la paternidad y rechazando hacer declaraciones en los medios.

"Ivonne cree que lo que pretende Pepe es que ella presente una demanda o querella contra él para así tener la posibilidad de defender el exceptio veritatis, que es la posibilidad jurídica para abrir una puerta que tiene cerrada", señaló Kiko. Denominada "prueba de la verdad" hace referencia a que el querellado del delito de injuria puede probar también la verdad de la imputación cuando dicha prueba la pide el propio ofendido, es decir el querellante. Quien ha sido objeto de una imputación lesiva para su honor puede promover juicio penal por el delito de injuria limitándose a probar la autoría del querellado.

En todo caso, Ivonne Reyes tiene claro que Pepe Navarro es el padre, por lo que "ella mantiene su posición, pero creo yo que si tuviera esa duda, tampoco quiere despejarla porque, para ella y para el muchacho, diga lo que diga Pepe, él es el padre", concluye Matamoros.