Año tras año, artistas de todas las disciplinas compiten por ser el que más seguidores tiene en redes sociales, el que más premios gana, el que más discos vende, o el que más gente atrae hacia sus conciertos, películas o series. Aunque hay realmente pocos medidores que puedan determinar quien tiene un mayor impacto sobre la gente, revistas como Time hacen un recopilatorio anual de las personas más influyentes del mundo, basándose en el criterio de académicos, políticos y periodistas norteamericanos.

En este quince aniversario del ranking, que se remonta a 2004, hay una gran representación femenina en la categoría de 'pioneros'; entre ellos la actriz de ascendencia surcoreana Sandra Oh (protagonista de una de las seis portadas), conocida por su papel en Anatomía de Grey e incluida por ser la primera mujer asiática en presentar los Globos de oro y la segunda en ganar la estatuilla como 'Mejor actriz dramática'. También figuran en la lista de este año Lady Gaga, Ariana Grande, Taylor Swift, Rami Malek, Emilia Clarke y el puertorriqueño Ozuna, entre otros.

Aunque, en la categoría de 'Artistas', el rey indiscutible es Dwayne Johnson, protagonista de otra de las cubiertas de Time por el gran éxito de sus numerosos papeles en Hollywood y también por sus labores benéficas en los últimos años.

Junto a 'La Roca' en el ámbito del cine, se sitúan también como influyentes el ganador de dos premios Oscar Mahershala Ali; Regina King, Oscar a 'Mejor actriz de reparto'; Emilia Clarke, mundialmente conocida como Daenerys Targaryen en la serie 'Juego de tronos'; la veterana Glenn Close; Rami Malek, que ha ganado el Oscar y varias estatuillas más por su papel de Freddie Mercury en Bohemian Rapsody, y Yalitza Aparicio, que hizo historia al convertirse en la primera mujer indígena en ser nominada al Oscar de 'Mejor actriz'.

Pasando a la música, cuatro voces suenan por encima de las demás: la cantante Ariana Grande; el puertorriqueño Ozuna, el artista latino más internacional del momento; y dos de las grandes divas de los últimos años, Taylor Swift (quien ocupa otra de las seis portadas de Time), y Lady Gaga, presente en la lista por cuarta vez, probablemente por su gran éxito como actriz revelación o por la gran legión de seguidores que aúna su música.

En el campo de las redes sociales, se lleva la palma Chrissy Teigen. Modelo, presentadora y escritora, es esposa del cantante John Legend y se ha ganado a pulso el apodo de 'alcaldesa' oficiosa de Twitter. Tiene 23 millones de seguidores en Instagram y unos 11 millones en Twitter. Sus armas: el humor y la naturalidad.

El deportista más influyente, a juicio de Time, es LeBron James. Sigue siendo el rey del baloncesto mundial y ha jugado las últimas ocho finales de la NBA. Este año es el jugador con más puntos y el cuarto que más partidos ha disputado en la historia de los playoffs.

Por último en este ranking no podía faltar un chef. El elegido es el italiano Massimo Bottura, dueño del restaurante Osteria Francescana (tres estrellas Michelin). No sólo tiene el mejor restaurante del mundo según The World’s 50 Best, sino que ha revolucionado la cocina, la ha elevado a arte y además combate el desperdicio de alimentos.