La intrahistoria del despido de Elsa Anka de ‘First Dates’

First Dates es uno de los programas más consolidados de la parrilla de programación de Cuatro. Por el formato de citas a ciegas han pasado miles de personas en busca de una oportunidad en el amor o simplemente para vivir la experiencia y salir en la televisión. Hasta hace poco, Elsa Anka formaba parte del equipo del programa, al que llegó para sustituir a su hija, Lidia Torrent, por una baja de maternidad.

No obstante, todo cambió cuando Lidia Torrent, la camarera más famosa de First Dates, decidió no incorporarse al dating show para explorar otras salidas profesionales. Fue en ese momento cuando el programa prescindió de su madre y apostó por un perfil más joven para el puesto. El fichaje elegido fue Laura Boado, una de las concursantes de La isla de las tentaciones.

Pues bien, Elsa Anka ha repasado su trayectoria profesional en Espejo Público, donde no se ha mordido la lengua y ha cargado contra First Dates, su último trabajo en la televisión. La veterana presentadora ha reconocido las dificultades que entraña buscar trabajo para las personas de edades más maduras. “Es muy difícil que haya una mujer de más edad en un programa de ocio. La sociedad te jubila pero tú no lo sientes así”, ha manifestado.

Susanna Griso ha salido al quite preguntándole si alguna vez la han rechazado por su edad. Elsa ha aclarado que aunque nunca se lo habían dicho tal cual, ella si ha sentido que se trataba de la edad. “Dejas de ser un objeto de deseo para los hombres”, ha asegurado.

La presentadora de Espejo Público le ha preguntado acerca de su experiencia en First Dates, donde ha sido relevada por Laura Boado, un perfil más afín al de su hija Lidia. “Me pareció muy bonito el hecho de poder cubrirla trabajando de la misma profesión. Hubiera seguido ella o hubiese seguido yo, pero como te digo hubo preferencia por un relevo más joven”, ha zanjado sobre su paso por el programa de citas a ciegas.