Isabel Preysler soplará este jueves 70 velas y por ella no pasan los años sino portadas de ¡Hola! En la última, que acaba de llegar a los quioscos, luce vestidazo rojo y su envidiada clavícula. Podría pensarse que ya lo ha contado todo, pero aún tiene algún secreto en la recámara; como el motivo de su mudanza a España desde Filipinas cuando sólo contaba con 17 años.

Decir Isabel Preysler es evocar elegancia, no sólo en el vestir, también en el comportamiento, en su saber estar, en su correcta entrevista, madre ejemplar y compañera sentimental admirada y adorada por los hombres que han pasado por su vida. El último, Mario Vargas Llosa, la mira embelesado en una foto más pequeña en la portada de su publicación de cabecera. Sostiene Isabel que el único secreto para llevarse bien con sus parejas es "no pelearse por la parte económica". Con el Premio Nobel, por ejemplo, lo mejor de su relación es que no tienen ningún compromiso: "Estamos juntos única y exclusivamente porque nos queremos y somos felices", afirma.

Siempre se ha dicho que esta bella filipina, que llegó a España en los años 60 para evolucionar más allá de su tierra natal, tenía un gran secreto guardado en lo más profundo de su interior para conquistar al sexo opuesto. Nadie ha podido averiguar ese misterio, pero lo cierto es que, por muchas críticas que en ocasiones haya podido acaparar, en las distancias cortas camela a quienes la rodean, y en las largas no cesa de recibir halagos por esos perfectos looks que desliza en alfombras rojas, photocalls o en cualquier circunstancia de su vida privada.

Su atractivo sigue tan intacto como cuando conquistó a un cantante, a finales de los 60, que estaba empezando a abrazar la fama y el éxito: Julio Iglesias.

Son siete décadas de una vida de la que si se hiciera el guión para una serie de televisión igualmente conquistaría la audiencia, como sedujo a su primer marido, el intérprete de Soy un truhán o Hey, que hoy sigue siendo el artista español de mayor proyección internacional y más discos vendidos y padre de sus tres hijos mayores, Chábeli, Julio José y Enrique.

Más tarde llegaría un aristócrata a su vida que también quedó prendado, Carlos Falcó, marqués de Griñón, que le trajo tranquilidad y su hija más simpática, Tamara Falcó.

Posteriormente se cruzó en su camino un inteligente político, Miguel Boyer, entonces ministro de Economía y Hacienda y tras, romper su segunda unión, dejó todo por él hasta que se convirtió en su tercer marido y padre de su quinta hija, Ana Boyer.

Hoy, teniendo a sus espaldas miles de increíbles experiencias que le ha ido deparando el destino, Isabel Preysler es feliz en compañía de Mario Vargas Llosa, enamorada de ella en silencio. Siempre rodeada de fotógrafos y siendo el centro de atención en cada acto al que acude, Isabel Preysler no se jubila, porque es y será una celebrity indestructible.