La sombra de la duda ya planea en República Dominicana

Una pareja sorpresa, una nueva y espectacular villa, vetos de 24 horas y una 'Luz de la tentación' por unanimidad como principales novedades. La cuarta edición de La isla de las tentaciones llegó a Telecinco una semana después de las hogueras finales de La última tentación. Sin tregua para perder audiencia. Aunque los espectadores no han sido tan fieles esta vez, pues ha sido el estreno de edición más flojo, por debajo de los dos millones (1.930.000 espectadores, 16,9%). Aún así, el programa fue líder de su franja y promete devolver la ilusión de anteriores ediciones tras el spin-off.

Si te perdiste algo del programón de anoche, ya puedes volver a verlo ¡Correeee! #LaIslaDeLasTentaciones1 https://t.co/DWOdTT0yzx — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 11, 2021

Lágrimas, llantos, arrebatos, discusiones y morbo. Y Sandra Barneda sin piedad poniendo a todos en situación. Si algo hemos sacado en claro de la primera gala del miércoles es que la infidelidad no es algo ajeno a la vida de los concursantes de esta cuarta entrega. Tres de las cinco parejas que han desembarcado en República Dominicana han tenido problemas de este tipo en el pasado, y sobre una cuarta hay dudas.

Alejandro y Tania tienen planes de boda pero no fecha: "No hagas nada, me partiría el corazón" ¿Continuarán con ellos después del programa? #LaIslaDeLasTentaciones1 https://t.co/Fsu4YBfCxs — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 11, 2021

Mientras que los novios se alojan en Villa Playa, las chicas vivirán en Villa Paraíso. Las parejas en cuestión son: Zoe y Josué, que se conocieron en Mujeres y hombre y viceversa y llevan seis meses juntos; Sandra y Darío, que quieren resolver sus problemas de confianza tras año y medio en pareja; Rosario y Álvaro, que aunque llevan cuatro años su relación ha sido un "bucle de infidelidades"; Gal·la y Nico, que prometen ser una de las revelaciones de este año; y Alejandro y Tania, quienes a pesar de estar prometidos, el Míster España no se termina de fiar de la joven.

📹 Ellos son la quinta pareja que se pondrá a prueba en las villas. ¡Ahora sí, ya están todas las parejas! #LaIslaDeLasTentaciones1 https://t.co/qw76YWicsE — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 10, 2021

Josué y Zoe son personajes conocidos en Telecinco. Empezaron su relación hace apenas dos meses, después de que ella le pretendiese a él en Mujeres y Hombres y Viceversa. Su problema son las inseguridades que tiene Zoe. "Es que hasta ella yo siempre he estado soltero y he hecho lo que he querido. Intentaré no dejarme llevar por las costumbres", decía con toda la cara el antiguo tronista.

Otro rostro conocido es el de Alejandro, Míster España y ex concursante de GH VIP 4, del que no salió demasiado bien parado. Él y Tania tienen claro su propósito demostrar que en la isla también vence el amor. Gracias al avance, ya sabemos que perderán los nervios pero ¿por qué? Las otras dos parejas tienen un problema común: los celos. Ni Sandra se fía de Darío, ni Nico de Gal·la.

Por si fuera poco el dudoso pasado de la mayoría, en la ronda de presentaciones quedó en evidencia que algunos ya se conocían de antes. La primera que lo ha admitido ha sido Sandra. La novia de Darío ha contestado a la presentadora cuando le le ha preguntado qué soltero ha llamado su atención: "De ahí me llaman dos la atención porque los conozco. Sé quienes son. Personalmente nunca he hablado con ellos", ha dicho refiriéndose a Miguel y a Sergio. "Sergio por ejemplo es de la zona de Alicante, y Miguel me ha contestado a alguna historia de Instagram", ha continuado Sandra ante la atónita mirada de Darío. Tania, novia de Alejandro, también tenía conocidos en el grupo de solteros. "De todos conozco a uno, a Suso. Es canario", ha afirmado. Zoe se mostraba aún más familiar: "¡Que está Miguelito!"

Una vez realizadas las presentaciones de los solteros/as a las parejas, ha llegado el turno de la 'Ceremonia de collares'. Los chicos han repartido sus gustos bastante por igual entre las chicas en pareja. Sandra ha recibido tres collares, Zoe, Tania y Rosario dos y Gal·la ha logrado uno en una ceremonia tensa pero tranquila.

¡Zoe le quita el collar que Diriany le ha puesto a Josué! ¿Qué os ha parecido? 🔵 #LaIslaDeLasTentaciones1 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/M3zmunnR4p — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 10, 2021

La intensidad ha subido de grados cuando les ha tocado a las solteras. Josué estaba siendo el que más collares había recibido, tres en total, y cuando Diriany estaba dispuesta a ponerle el cuarto, Zoe se ha levantado de su sitio, se lo ha quitado y se ha encarado con su pareja: "Me parece genial que te hayan puesto todos los collares pero no, éste no. No me da la gana que tengas citas con chicas maleducadas". La acción no ha sido del agrado de Josué, que no ha ocultado su malestar. "Quiero que me devuelva el collar, porque si estamos aquí en parte es por tu desconfianza y tus celos", le ha reprochado a Zoe.

La primera gran decisión que han tomado es si activan o no la 'Luz de la tentación', una alarma que se enciende cuando uno de los miembros de las parejas supera los límites marcado por ésta. Los chicos preferirían que no existiera, aunque las chicas mostraron todo lo contrario.