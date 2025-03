‘La isla de las tentaciones 8’ echa el telón con una petición de matrimonio de un sevillano

La octava edición de La isla de las tentaciones pasará a la historia como la más mediática de todas. El programa presentado por Sandra Barneda se despedía de la pequeña pantalla con una edición especial de El debate de las tentaciones en el prime time de Telecinco. En esta ocasión, el protagonista no ha sido Montoya, inmerso en la aventura de Supervivientes, sino otro participante sevillano. “Está a punto de cambiar para siempre la historia de una de las parejas”, anunciaba Barneda generando una gran expectación.

En ese momento ha irrumpido Tadeo en el plató con un ramo de flores con una proposición especial para su novia Sthefany. “Tú ya sabes lo que significas para mí, La isla de las tentaciones no ha cambiado por completo, somos un equipo, seguimos remando en la misma dirección. Quizá no he sido tu primer amor, pero me gusta ser el último. Para mí lo eres todo, mi familia, mi hogar. Fui a La isla de las tentaciones buscando respuestas y me las dio todas, me has demostrado que eres el amor de mi vida”, ha expresado el utrerano.

Tadeo se ha arrodillado, anillo en mano, para formularle a Sthefany la pregunta más esperada. “Me gustaría tener el honor de formar parte de tu vida para siempre. ¿Quieres casarte conmigo?”, ha dicho ante los vítores del plató. La respuesta de la joven ha sido afirmativa y tras un apasionado beso han sellado su compromiso con la puesta de los anillos.

Un momento emocionante que estuvo precedido de un reencuentro con Simone y Mayeli en plató repleto de tensión, reproches y cruces de declaraciones. “Yo no siento nada. Pero lo que yo veo es que están en una relación muy tóxica, donde se han puesto los cuernos fuera y en la isla. Yo en la vida tendría una relación así”, dijo el tentador italiano sobre la pareja que acaparó todos los focos.