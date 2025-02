Tadeo Corrales, de ‘La isla de las tentaciones’, recibe una oleada de críticas por su cambio físico en redes sociales: “Los filtros en la tele no funcionan”

En las redes sociales, una costa está clara: no todo es lo que parece. Un caso realmente llamativo es el de Tadeo Corrales, de ‘La isla de las tentaciones’, que se muestra completamente irreconocible. Es cierto que, después de su paso por la octava edición del programa, el sevillano ha confesado haberse hecho algunos retoques estéticos en el rostro. Sin embargo, podría ser que también utilizase ciertos filtros para sus publicaciones, generando así infinitas críticas entre sus seguidores.

TikTok e Instagram estallan con cada uno de los vídeos y fotos que sube. En la mayoría de los casos, Corrales evita pronunciarse sobre la situación. A pesar de ello, sí ha reaccionado en algún caso ante la oleada de comentarios sobre su aspecto físico.

Las críticas a Tadeo Corrales en redes sociales

El joven de 31 años, originario de Utrera (Sevilla) y pareja de Sthefany, acumula más de 35.000 seguidores en Instagram y cerca de 9.300 en TikTok, los dos medios que más utiliza en su día a día. Así, entre estas dos vías las críticas no cesan: “Que alguien le diga a Tadeo que los filtros en la tele no funcionan”, “¿Quién eres y dónde está Tadeo?”, “Tiene que actualizar hasta el DNI”, “Se ha operado hasta el apellido”, “El desbloqueo facial de iPhone ya no le funciona” o “El dinero hace milagros”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en las redes sociales.

Lo cierto es que la piel de Tadeo Corrales se ve en las publicaciones mucho más tersa y sin líneas de expresión. Además, algo que llama especialmente la atención de los usuarios es su mentón y el arco mandibular, que parece haber sido retocado, dando como resultado una imagen más pronunciada y marcada de la que podíamos apreciar en televisión.

Tadeo Corrales responde a las críticas

Como respuesta a todos los comentarios de personas que han decidido opinar sobre su físico, el concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido una publicación en TikTok. “Viendo lo fácil que es criticar una foto a través de una pantalla”, es la frase que acompaña este vídeo, en el que aparece Tadeo Corrales secándose el pelo y con aire despreocupado. “Eres guapísimo, ni caso. Mucho ánimo”, le dice entonces una seguidora.

Sin embargo, en muchos comentarios se repite la misma pregunta: “¿retoque estético o filtro?”. “Tiene stories de 2022 ya con esa cara”, apunta una usuaria por toda respuesta. Algo en lo que muchos parecen coincidir.

En cualquier caso, otra característica inevitable de las redes sociales es su potencial para convertirse en un caldo de cultivo, de manera que los comentarios se convierten en algo incesante. Todo ello, mientras Tadeo Corrales continúa compartiendo sus recetas para días tan señalados como el de San Valentín.