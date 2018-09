Javier Bardem, accesible como nunca en ‘Elle’

Javier Bardem es uno de los protagonistas del número de septiembre de la revista Elle con una sincera entrevista en la que se muestra más accesible que nunca ante la prensa. “Siempre me he sentido querido por la gente”, reconoce uno los actores españoles más internacionales. El marido de Penélope Cruz y de sus dos hijos, Leo y Luna, se permite incluso contar una anécdota:“Sólo recuerdo una vez en que una señora mayor vino hacia mí con un paraguas levantado. Era la época del NO a la guerra, una zona complicada. Todo pasa por etapas. Hay que tomar distancia con respecto a las cosas...”El intérprete incluso habla de su esposa (“Penélope no tiene miedo de seguir creciendo”) y de su madre (“Ha sido un referente para mí”). También comenta sin tapujos qué supone para él la popularidad: “A mí el ruido no me afecta. Si te toca la fama a los 15 años, ¿de qué referencias dispones? (...) Ahora he cumplido 50 y sé qué es tener que llamar a la puerta de mis amigos para ver si están”.