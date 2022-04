Jennifer López confirma su boda con Ben Affleck

Boda a la vista en Hollywood. Ben Affleck y Jennifer Lopez se casan. La propia cantante y actriz lo ha anunciado con un romántico vídeo en sus redes sociales, lo que confirma los intensos rumores de los últimos días tras ser vista ella con una alianza de diamantes que parecía de compromiso.

Affleck, por su parte, ha publicado en su Instagram una tierna foto en blanco y negro en la que se les ve besándose junto al texto: "Bennifer", que son sus nombres unidos y como les conocen los seguidores de la pareja.

Y es que sus numerosos fans, que creían en esta segunda oportunidad, están de enhorabuena. Según informa la revista People, la intérprete anunció la noticia del compromiso a su círculo más íntimo el viernes por la noche. La publicación señala que el mensaje incluía un vídeo en el que la actriz admiraba un anillo con una piedra preciosa verde en su anular, una imagen que también fue compartida por su hermana en las redes sociales. La propia JLo se refirió a un misterioso gran anuncio en su cuenta oficial de Twitter, indicando: "Tengo una historia realmente emocionante y especial para compartir".

Varios medios estadounidenses habían especulado esta semana con la posibilidad de que se estuviera cociendo una celebración de este tipo, ya que habían publicado fotografías en las que López lucía un gran anillo. Curiosamente, ella acaba de estrenar la comedia romántica Marry Me (Cásate conmigo), y Affleck acudió al estreno con ella.

Jennifer López tiene 52 años y estuvo casada con el cantante Marc Anthony, con el que tuvo dos hijos, los mellizos Emme y Max, de 14 años; se separaron en 2011. Affleck, por su parte, tiene 49 años y es el ex marido de la también actriz Jennifer Garner, con la que comparte tres hijos: Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10.

Este anuncio de boda es un paso más en la segunda parte de la historia de amor de esta pareja. Veinte años después de su primera relación, se consideran más sabios y maduros. No les importa mostrar su afecto en apariciones públicas con besos y arrumacos. Y en San Valentín, también se lanzaron mensajes de amor. El actor difundió un vídeo musical personalizado de la canción On my way, de su nueva película. Se incluían imágenes de la primera etapa de la pareja, entre 2002 y 2004, que se mezclaban con el vídeo original. Ella respondió con una nueva declaración de amor: "Verlo me hizo pensar en el viaje del amor verdadero, sus giros y vueltas inesperadas, y que cuando es real, en realidad puede durar para siempre. Esto realmente derritió mi corazón".

Queda por ver si la unión se llega a materializar esta vez. Porque en 2004 Jennifer López y Ben Affleck rompieron cuando también habían anunciado que habría boda. Recientemente, la intérprete contó en durante una entrevista en la revista Rolling Stone que entonces estaban enamorados y fueron muy felices pero que, quizás debido a su juventud y a la falta de cintura para lidiar con la presión y las críticas, no soportaron estar sometidos al escrutinio público y no supieron gestionar la fama. Esta vez llegan a este compromiso tras sus relaciones con el deportista Alex Rodríguez y la actriz Ana de Armas.

El dúo Bennifer oficializó su segunda oportunidad sobre la alfombra roja de Venecia, a la que acudieron como pareja en la última edición del festival. Ahora este amor parece más consolidado que nunca. JLo,que suma en su historial amoroso tres matrimonios y cinco compromisos, ya no puede preguntarse ¿y el anillo pa cuándo? Hay cuestiones pendientes, como cuánto valdría la joya de compromiso de este nuevo intento, ya que la que Ben le regaló a Jennifer en 2003 estaba valorada en dos millones y medio de dólares. Pero, sobre todo, quedaría por concretar cuándo y dónde contraerán matrimonio las dos estrellas. Ver si optan por una celebración íntima o por un bodorrio, descubrir los invitados al enlace, los estilismos... Si organizan una boda por todo lo alto, será un evento señalado en Hollywood.