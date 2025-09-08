Jessica Bueno rompe su silencio y opina de la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales

Jessica Bueno ha comenzado su andadura en Supervivientes All Stars justo cuando aún retumba la sonada separación de su ex Kiko Rivera e Irene Rosales, con los que mantiene una relación cordial. La modelo, que en un principio se ha mantenido al margen del asunto sin hacer declaraciones, ha roto su silencio ante la insistencia de sus compañeros del reality de supervivencia de Telecinco.

La maniquí ha reconocido que no ha hablado directamente con el padre de su hijo. “No he hablado con él. Yo he mandado un mensaje a cada uno y ya está, igual que yo he recibido mensajes de ellos cuando a mí las cosas no me han ido bien”, ha contado. La joven sevillana ha confirmado que mantiene una buena relación con ambos. “Hay buena relación, sí”, ha asegurado sin ningún ápice de duda.

Jessica Bueno y Kiko Rivera se conocieron en la edición del año 2011 de Supervivientes. Poco a poco surgió el amor entre ambos de manera inesperada. “Si por casualidad la cosa no avanza, espero seguir teniéndolo en mi vida porque le quiero muchísimo y si no puede ser como pareja, al menos tenerlo como amigo”, comentaba por aquel entonces. Lo cierto es que su noviazgo no tuvo mucho recorrido. Al poco tiempo de dar la bienvenida al mundo a su hijo Fran, decidieron separar sus caminos.

En Honduras también se ha referido a su relación con el exfutbolista Jota Peleteiro, con el que protagonizó una ruptura abrupta que le destrozó el corazón. La modelo se ha sincerado ante la pregunta de Fani Carbajo. “¿Lo has pasado muy mal con la separación?”, le ha dicho sin pelos en la lengua. “Un poco sí. He sentido decepción porque no funcionara. Yo tenía muchos problemas con el padre de mis hijos”, ha añadido.