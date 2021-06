El enfrentamiento entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, se recrudece. Queda ya muy lejos la esperanza de una reconciliación entre la tonadillera y su 'pequeño del alma', y menos tras conocerse la intención de Pantoja de desheredar a su primogénito. El DJ, quien se enteró de la noticia a través de la televisión, no ha tardado en reaccionar en las redes sociales, lamentando la familia que tiene y lanzando un dardo envenenado a su tío Agustín, el único que permanece al lado de Isabel en estos momentos, además de la abuela de Kiko, de avanzada edad.

"Qué pena de familia tengo y qué avergonzado me siento de pertenecer a ella. Señorita, ocúpese primero de sus problemas y solucione lo que le debe, entre otros a la kiosquera. Lo suyo, si es que le sobra algo, se lo puede meter a su hermano por donde le quepa. Fin de la cuestión". Con este duro mensaje en su stories en su Instagram, que horas después ha borrado -quizás porque lo escribió en un arrebato, sin pesar en aspectos legales-, Kiko cierra la puerta totamente a un acercamiento entre su madre y él.

El programa Socialité fue el que dio la noticia de que la cantante había hablado con sus abogados para comenzar los trámites con el objetivo de desheredar a su hijo. Según la ex pareja de Juan Pantoja, la tonadillera haría herederos a sus nietos pero, al ser menores de edad, tendría que ejercer como albacea su hermano, Agustín Pantoja. Aunque Isabel Pantoja no puede tomar decisiones sobre la parte de la herencia que a Kiko le corresponde por parte de su padre, sí puede actuar sobre su parte.

En este sentido, el programa de Telecinco ha destacado que "a Kiko Rivera le seguiría correspondiendo la herencia legítima que establece la ley por ser hijo de Isabel Pantoja, pero este sería un porcentaje mucho menor al que le tocaría en ese testamento inicial". La tonadillera, al parecer, tiene miedo a que su hijo pueda malgastar el dinero que pudiera tocarle de la herencia: "Todo lo que ha hecho, el tema de la herencia, el no querer darle las cosas de su padre, es para que él no caiga en la tentación de malvender los trajes o coger el dinero y gastárselo", asegura Marta, la ex pareja de Juan Pantoja. En esta línea, la ex cuñada de la cantante la ha defendido al sostener que Isabel Pantoja "está actuando como madre, lo que está haciendo es protegerlo, ¿eso no lo ve él?", se ha preguntado.

Esta noticia ha sentado terriblemente mal a Kiko Rivera, no tanto por la herencia, sino porque lo cierto es que su tío Agustín es uno de los más señalados en los últimos meses como causante de la pelea de Isabel Pantoja con su hijo, y de otras malas decisiones en su vida. De hecho, recientemente Kiko lo ha denunciado por tres delitos penales: apropiación indebida, estafa y administración desleal.