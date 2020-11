Kiko Rivera pide que se revise el testamento de Paquirri

El presente y el pasado de la familia Pantoja se hunde con unas declaraciones en exclusiva de Kiko Rivera contra su madre que deja claras sus intenciones: saber qué pasó con la herencia de su padre, Paquirri. Sus problemas económicos y la herencia del torero, entre la que se incluye la finca Cantora que parece que el DJ querría vender y la tonadillera no, ha hecho que la relación de madre e hijo se rompa, quizás para siempre.

Kiko ha contado a Mila Ximénez en una entrevista en Lecturas que ha llegado a los kioscos este miércoles, que ha pedido que se revise el testamento de su padre.

"Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas. Firmé lo que ella me pidió", desvela el DJ. "Me huelo lo peor", dice contundente sobre la posibilidad de que su madre le haya engañado respecto a este tema.Algo que ya dejó entrever en las redes sociales, donde aseguró que él "no es el malo" de esta película. "Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida", escribió en Instagram cuando anunció esta exclusiva.

Isabel Pantoja no ha hablado directamente sobre el asunto, pero fuentes cercanas citadas por varias revistas del corazón aseguran que está hundida por este conflicto. La revista Diez Minutos cita declaraciones de la artista de las que se deduce que culpa a la mujer de Kiko, Irene Rosales, de las intenciones de pleitear de su hijo. "Mi hijo tiene su familia y por encima de su mujer y de sus hijas no hay nada", declara en citas publicadas por la publicación, que también pone en boca de la cantante: "A mí mi hijo no me da mi sitio. A su mujer, a su familia sí, ¡Pues olé por ella!". Pantoja se quejaría de que "ellos hacen y deshacen como les da la gana. Sólo se acuerdan de mí cuando me necesitan", denuncia, culpando a Irene de influir en su hijo.