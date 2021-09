Kiko Rivera viaja a Cádiz para despedirse de su abuela

Kiko Rivera ha puesto rumbo a Cádiz para despedir a su abuela, doña Ana, quien ha fallecido este miércoles en Cantora, la finca familiar en la que vivía y de la que no salía desde hace meses.

El hijo de Isabel Pantoja está destrozado tras la muerte de la matriarca del clan Pantoja y, a pesar de que en redes sociales se ha quejado del trato recibido por su familia al no comunicarle la noticia, su corazón ha podido y ha decidido viajar hasta Cádiz para arropar a su familia. Como publica la web de Diez Minutos, se ha visto a Kiko en el aeropuerto de Lanzarote, dispuesto a coger un vuelo que le acerque a la Península y pueda desplazarse hasta la localidad gaditana de Medina Sidonia, donde se encuentra Cantora, para dar el último adiós a su abuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiko Rivera (@riverakiko)

Por la premura del viaje, Kiko no sabe si podrá viajar con su mujer, Irene Rosales, y sus hijas, Ana y Carlota, con las que ya estaba en la isla canaria de La Graciosa para celebrar la boda de Anabel Pantoja, quien ha dado marcha atrás a su decisión de cancelar y finalmente sí se casará este viernes.

El DJ está enfrentado a su madre, Isabel Pantoja, desde hace meses por la herencia de Cantora. Madre e hijo han protagonizado uno de los enfrentamientos mediáticos más famosos del corazón de los últimos años.

A pesar de eso, Kiko Rivera ha asegurado en un audio que ha enviado al programa Sálvame que quiere dejar de lado los conflictos familiares por un tiempo para poder despedirse de su abuela en condiciones: "He tomado la decisión. A mí se me ha muerto mi abuela, pero a mi madre se le ha muerto su madre. Por lo tanto yo voy a ir a Cantora, independientemente de que esté incinerada o no. Allí voy a estar. Si me dejan pasar le daré un abrazo a mi madre y me iré. Si no me dejan pasar, me iré igualmente. Es el momento de apartar ciertas cosas y tirar para'lante".

De este modo, Kiko ha asegurado que se acercará a la finca familiar para poder, de algún modo, mostrar su respaldo a su madre. Habrá que esperar para saber si su tío Agustín e Isabel Pantoja, quienes viven actualmente en la finca, dejan de lado sus rencillas y le dejan pasar.