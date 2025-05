Leroy Sánchez: de director artístico de Chanel a una prometedora carrera en solitario

Leroy Sánchez ha publicado su primer álbum en solitario, 'Sorry Fort The Chaos'.

Leroy Sánchez es un reconocido cantante, compositor y director artístico. Un perfil multidisciplinar que se ha ganado el cariño del público por su voz y presencia cautivadora en el escenario. Desde que comenzó a versionar canciones en YouTube no ha parado de crecer, hasta el punto de contribuir al éxito de SloMo, la canción con la que Chanel acarició la victoria en el Festival de Eurovisión hace tres años. Ahora, el artista vitoriano, afincado en Estados Unidos desde hace más de una década, se encuentra promocionando su primer álbum, Sorry For The Chaos. El disco destaca por su característico estilo de composición cargado de emociones, ejemplificadas en temas como Fallin o Nuclear. Su primer trabajo está disponible en todas las plataformas.

–¿Cómo lleva la promoción de su nuevo álbum Sorry For The Chaos? –Muy bien. Haciendo la ruta, pero muy agusto y contento con la acogida que está teniendo.

–El título del álbum, ¿se debe a algo en especial o es una elección aleatoria? –No, el álbum se llama así porque todas las canciones acaban contando la historia de una relación que empieza muy bien, pero después en tu cabeza aparecen dudas internas. Te vuelves el caótico de la relación y por esas dudas acabas dándole la vuelta a todo. De ahí eso de uff, disculpa por el caos.

–¿Cómo ha evolucionado su carrera musical desde que comenzó a versionar canciones en YouTube hasta la actualidad? –Empecé a subir vídeos versionando canciones en Youtube entre los años 2006 y 2007. Han pasado 18 años ya. La evolución ha sido de la noche al día. Un chaval de Vitoria que comienza haciendo vídeos en su habitación porque me parecía gracioso y me divertía con ello. Eso se convirtió de repente en una carrera en Estados Unidos y finalmente he tenido la oportunidad de sacar al mercado un álbum completo.

–¿En qué estilo musical se encuadra sus canciones? –Mi estilo básicamente es pop. Me crié escuchando los éxitos de Los 40 Principales. Me enamoré de los temas anglo que iban a los números uno, desde Rihanna, Maroon Five, Adele, entre otros artistas de prestigio. Para este álbum me inspiré en muchos de esos singles.

–¿De qué hablan las canciones de su primer álbum? –Las canciones hablan del camino que sigue una relación que pasa de ser brillante a tener muchas dudas. Las dudas internas lo cambian todo. Cada canción cuenta una etapa de ese proceso.

–¿Cuál es la canción más representativa de su primer disco? –Sorry For The Chaos que da título al disco. Nuclear fue el primer single. Habla del momento de la relación donde todo empieza, se centra en el comienzo y en cómo surge la chispa. Fallin es otra de las canciones destacadas del disco. Es la otra cara de la moneda. Explora un poco más el terreno del dolor y la traición.

–Además de cantante y compositor, también es director artístico siendo una pieza importante del éxito de Chanel con su tema SloMo. ¿Cómo viviste esa experiencia? –Fue una experiencia increíble. Pude tener la dirección creativa de una artista que partía de cero. Aprendí mucho de aquello y me sirvió para crearme yo como artista. Estamos todos súper orgullosos del trabajo que llevamos a cabo con Chanel. Lo recuerdo con mucho cariño.

–¿Qué opinión le merece Melody, nuestra representante este año en el Festival de Eurovisión? –Melody es una artistaza de los pies a la cabeza y lo ha dejado todo en el escenario de Basilea. De eso no tengo ninguna duda.

–¿A qué dedica el tiempo libre? –Siendo sincero apenas paro, llevo un ritmo frenético. Cuando tengo tiempo libre lo que me gusta hacer es tirarme en el sofá, verme una serie o una peli, pillar comida para llevar y descansar.