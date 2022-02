Manu Ríos, el ídolo de jovencitas que comienza a despuntar en la televisión

Atresplayer Premiun acaba de estrenar este domingo La edad de la ira, una serie protagonizada por unos jovencísimos Manu Ríos y Amaia Aberastauri. Tras pasar por el instituto Las Encinas en la serie revolución de Netflix Élite, este actor de 23 años vuelve a interpretar a un joven homosexual confuso e incomprendido en la nueva producción de Atresmedia. Su talento y su innegable atractivo físico le han valido convertirse en el nuevo actor de moda e ídolo de adolescentes.

Nacido el 17 de diciembre de 1998 en el mismo pueblo que el cineasta Pedro Almodóvar, Calzada de Calatrava (Ciudad Real), Manuel Ríos Fernández, más conocido como Manu Ríos, siempre tuvo claro que su vocación se encontraba en el mundo del arte. El ahora actor, de hecho, se interesó desde muy pequeño por la música y el baile, abriendo con tan solo ocho años su primera cuenta en YouTube, donde subía covers de canciones famosas.

La primera aparición de Manu en la pantalla fue en 2008 como concursante en un programa musical. Dos años más tarde, en 2010, debutó como actor en los musicales Los Miserables y Cántame que pasó (en el papel de Carlos).

Ríos, que también estudió ballet clásico y danza urbana, fue uno de los miembros de la banda musical infantil Parchís, grupo con el que lanzó varios discos y realizó una gira por toda España en 2012. Años después, se mudó junto a su padre y su hermano mayor a Estados Unidos, donde pudo formarse como artista. Es más, en varias entrevistas, el de Ciudad Real ha admitido que aunque no hay precedentes artísticos en su familia, sus progenitores le han acompañado en el camino de conseguir sus sueños: “Mis padres siempre me han apoyado mucho, aunque no viniera de una familia de artistas. Mi madre es peluquera y mi padre, electricista, así que no tienen nada que ver con este mundo”, cuenta.

Antes de su salto definitivo a la fama, se puso en la piel de Mauri en la comedia El chiringuito de Pepe. Pero fue su personaje de Patrick Blanco en la cuarta temporada de Élite el que marcó un antes y después en su carrera. “Yo era seguidor de la serie desde la primera temporada y de ser un espectador a formar parte del proyecto sí que da un poco de respeto y vértigo”, confesó. En la misma entrevista, Ríos apuntó que Élite ha sido la consecución de un sueño: “Ser actor no es algo que haya decidido de la noche a la mañana, sino el resultado de años de trabajo”.

Ahora encarna a Marcos, un chico confuso que no quiere que nadie descubra su identidad sexual en La edad de la ira, la nueva apuesta de Atresmedia.