Manu Tenorio habla abiertamente de su depresión: "Todo me pesaba y no encontraba salida"

Manu Tenorio no está atravesando su mejor etapa y es el que el ex triunfito ha confesado en el programa de Telecinco, Y ahora Sonsoles cómo se encuentra en la actualidad. El sevillano ha estado viviendo una época convulsa en su vida y ha aprovechado el altavoz que tiene al participar en este programa para hablar de salud mental y de la depresión por la que ha pasado recientemente.

La ilusión desapareció de su vida y la tristeza se apoderó de ella con mucha fuerza, así narra Tenorio como fue transitando este estado mental que lo llevó a necesitar atención médica para poder comenzar a retomar su vida poco a poco. No han sido meses fáciles para el cantante, pero parece que ahora se encuentra en un mejor momento vital que le permite hablar de ello delante de la cámara y concienciar al público de este problema es lo suficientemente importante como para dejarlo pasar o estar.

"Me quería meter en la cama y apagar las luces. Cuando alguien te habla y cualquier cosa te estorba, ese es el chivato de que tú no estás bien", confesaba en Y ahora Sonsoles. Su propia mente se convirtió en su peor enemiga: "Llegó un punto en el que no podía ver la luz al final del túnel. Todo me pesaba y no encontraba una salida", comentaba Manu Tenorio.

Por suerte para el sevillano, su mujer Silvia Casas, estaba a su lado en todo momento y fue la que le advirtió de lo que le estaba pasando no estaba bien. "Mi mujer me dijo que esto no era normal", fue en ese momento cuando puso todo su empeño en intentar manejar mejor su situación personal y acudió a un profesional, "tuve que ir al psiquiatra", admite el cantante.

Actualmente, se encuentra mucho mejor, pero ha reconocido que aún le queda tiempo para poder recuperarse por completo y es que la depresión es algo serio y hay que darle la importancia que tiene. "Curado, curado... No sé si lo estoy del todo, pero ahora mismo me siento bien. Estoy siguiendo unos hábitos que me están ayudando y me encuentro muchísimo mejor que hace unos meses", afirmó Tenorio.

El TDAH afecta la depresión

Recientemente, Manu Tenorio fue diagnosticado con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), y ha descubierto que al tener este diagnóstico está más expuesto a sufrir depresión. "La gente que padece TDAH es más propensa a la depresión", ha comentado el sevillano y ha querido recalcar la importancia del entorno en el que se vive cuando una persona tiene depresión. "Esa persona está vulnerable, lo único que vas a hacer es que se meta en su caparazón [...] Si machacas a alguien, no va a dejar que se abra", refiriéndose a que hay que ser empáticos.

El ex triunfito ha contado previamente cómo se sintió cuando le detectaron el TDAH. "El controlar muchas veces el ímpetu cuando tú ves las cosas muy claras, a los TDAH nos cuesta mucho. Tengo muchas ideas en la cabeza, también nos cuesta mucho trabajo la concentración", afirmaba. "De hecho, no es nada malo, solemos tener mucha sensibilidad. Es un déficit de atención", continuaba explicando.