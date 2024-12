Estos son los síntomas que padece Manu Tenorio tras ser diagnosticado TDAH

Manu Tenorio fue uno de los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo, fue entonces cuando saltó a la fama por su voz y su capacidad para componer canciones. Desde entonces, el sevillano ha vivido de la música. Durante el tiempo que estuvo en la academia de cante de TVE estuvo junto a David Bisbal, Chenoa o David Bustamante, entre otros. De esta primera hornada de "triunfitos" son muchos los que han conseguido llevar su sueño acabo que era vivir de la música, como es el caso de Manu Tenorio.

El de Sevilla estuvo recientemente en el programa de Y ahora Sonsoles promocionando la música nueva que ha sacado, pero hubo un momento durante la entrevista que Manu Tenorio quiso interrumpir a la presentadora para hacerle una inesperada revelación. "Te voy a contar una primicia. Yo soy TDAH". El cantante aseguraba que para él esto es nuevo, "me he enterado hace unos meses". Un diagnóstico que ha sorprendido mucho a Manu Tenorio, aunque esto le ha permitido explicar algunas cosas que ha vivido a lo largo de su vida.

Manu Tenorio ha explicado a los espectadores cómo está viviendo él el diagnóstico de este TDAH. "El controlar muchas veces el ímpetu cuando tú ves las cosas muy claras, a los TDAH nos cuesta mucho. Tengo muchas ideas en la cabeza, también nos cuesta mucho trabajo la concentración", afirmaba. "De hecho, no es nada malo, solemos tener mucha sensibilidad. Es un déficit de atención", continuaba el artista.

Tener este diagnóstico ha sido un alivio para el cantante porque ha encontrado explicación a situaciones que ha vivido cuando era pequeño. "Por eso a mí me costaba tanto trabajo concentrarme en el colegio pero no con la guitarra. Cuando algo me gusta, vamos a saco con eso". Reflexionó acerca de los diagnósticos a tiempo. "Si se gestiona bien y desde el principio, se hace un buen trabajo precoz con el individuo, se pueden sacar muchas virtudes. Esa sensibilidad es lo que a mí me ayudaba para transmitir cantando y componer", sentenciaba el sevillano.

Síntomas de niños y adolescentes con TDAH

Identificar si un niño o un adolescente tiene TDAH no siempre es tarea fácil, pero hay algunos elementos comunes que se suelen detectar en muchos de los diagnósticos.